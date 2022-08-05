Китай заявил о готовности усилить стратегическое взаимодействие с Россией

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Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И.

«Россия неизменно придерживается принципа «одного Китая», выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», — заявил он на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене. «В свою очередь Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — отметил глава МИД Китая.