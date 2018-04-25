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Китайцы, спровоцировавшие конфликт во время митинга в поддержку Гонконга, оштрафованы

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Два гражданина Китая, которые на минувшей неделе в Вильнюсе вызвали конфликт на митинге в поддержку Гонконга, наказаны штрафами в размере 15 евро.

Это половина минимального штрафа.

Как сказала в среду BNS представитель Вильнюсской полиции по связям с прессой Юлия Самороковская, на двух граждан Китая составлены протоколы о препятствии общесвтенному порядку.

После происшествия в полицию были доставлены несколько лиц, у которых были претензии. Одним из заявителей был гражданин Китая, вторым — гражданка Литвы. 

По поводу инцидента в полицию обратился МИД Литвы. Министерство запросило информацию об участии в митинге сотрудников посольства Китая.

У полиции нет данных о том, что участвующие в произошедшем китайцы были бы сотрудниками посольства. 

В минувшую пятницу несколько сотен человек на демонстрации в Вильнюсе выразили поддержку гонконгским активистам, которые отметили тридцатилетние Балтийского пути, организовав в своей стране живую цепь протеста против вмешательства центральных властей Китая. 

Прибывшие на митинг сторонники Пекина с флагами Китая сначала наблюдали на подступах к площади, однако, когда толпа начала расходиться, они смешались с инициаторами протеста. Возникли споры и потасовки между сторонниками Гонконга и Китая.

BNS

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