Китайская Nuctech сможет оборудовать рентген на границе – комиссия

Подразделение китайской компании Nuctech в Варшаве сможет оборудовать ренгеновский аппарат на таможне Кены на границе с Беларусью.
Правительственная комиссия по проверке важных для национальной безопасности сделок, в четверг представила положительное заключение о сделке Департамента таможни (ДТ) и победителя конкурса Nuctech Warsaw, подтвердил радио LRT советник премьера Кястутис Ланчинскас.
«Если принимать во внимание то, что сейчас делается на границе с Беларусью, кризис с нелегальными мигрантами, рост цифр контрабанды в десятки раз, то, что наши таможенники делают эту проверку вручную, так чтобы их работа была намного эффективнее — это главная причина, почему мы приняли такое решение. Это не самое лучшее решение, но оно больше всего нужно нашим таможенникам», – сказал BNS К. Ланчинскас.
По его словам, договор одобрен с «очень большим списком условий и оговорок», связанных со сроками, программным оборудованием, интернетом и многим другим – все они будут перечислены в заключении комиссии.
Как сказал советник премьера, проект должен быть проведен в жизнь как можно скорее, но конкретные сроки будут обсуждаться с руководством таможни: «Мы надеемся, что быстрее, чем за год».
Представитель Nuctech Витаутас Виткаускас говорит, что внедрить оборудование можно в середине следующего года.
«Мы будем внедрять это оборудование с максимальной скоростью, чтобы оно появилось как можно скорее и обеспечило безопасность как границ, так и граждан. Середина следующего года, в зависимости от того, как быстро удастся согласовать строительные разрешение», – сказал В. Виткаускас радио LRT.
Компания Nuctech Warsaw в этом году была исключена из конкурса рентгеновских систем компании Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») из-за угрозы национальной безопасности. Тогда Nuctech утверждала, что ее оборудование производится в Варшаве «с соблюдением самых строгих стандартов деятельности и безопасности, применяющихся в Евросоюзе и национальных».
Премьер Ингрида Шимоните на прошлой неделе сказала, что рентгеновский аппарат на погранпункте Кена должен появиться как можно скорее.