Китайская Nuctech сможет оборудовать рентген на границе – комиссия

По его словам, договор одобрен с «очень большим списком условий и оговорок», связанных со сроками, программным оборудованием, интернетом и многим другим – все они будут перечислены в заключении комиссии.

Как сказал советник премьера, проект должен быть проведен в жизнь как можно скорее, но конкретные сроки будут обсуждаться с руководством таможни: «Мы надеемся, что быстрее, чем за год».

Представитель Nuctech Витаутас Виткаускас говорит, что внедрить оборудование можно в середине следующего года.

«Мы будем внедрять это оборудование с максимальной скоростью, чтобы оно появилось как можно скорее и обеспечило безопасность как границ, так и граждан. Середина следующего года, в зависимости от того, как быстро удастся согласовать строительные разрешение», – сказал В. Виткаускас радио LRT.

Компания Nuctech Warsaw в этом году была исключена из конкурса рентгеновских систем компании Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») из-за угрозы национальной безопасности. Тогда Nuctech утверждала, что ее оборудование производится в Варшаве «с соблюдением самых строгих стандартов деятельности и безопасности, применяющихся в Евросоюзе и национальных».

Премьер Ингрида Шимоните на прошлой неделе сказала, что рентгеновский аппарат на погранпункте Кена должен появиться как можно скорее.