Китайские смартфоны с 5G приобрело более 200 государственных ведомств Литвы — М. Абукявичюс

«Наш призыв – уже сейчас подумать об этом, чтобы не покупать новые телефоны китайских производителей. В максимально короткие сроки от них отказаться», – сказал М. Абукявичюс.

Он также выразил надежду, что сейм утвердит изменения в законах, которыми будет установлено, что государственные ведомства не смогут приобретать оборудование с рисками кибербезопасности.

По словам вице-министра, такие телефоны купили различные ведомства, включая ведомства системы обороны.

Совет людям — оценить риски

Замминистра также говорит, что жители, пользующиеся такими телефонами, должны сами оценить риски и принять рациональное решение.

«Каждый сам оценивает риски. Если мы говорим об утечке данных, возможности загрузки зараженных программ, тогда каждый должен оценить — почему он использует этот телефон и перевешивают ли эти риски экономическую выгоду от покупки более дешевого или более быстрого телефона », — сказал М. Абукявичюс.

«Когда мы говорим о жителях, мы можем только рекомендовать и обратить внимание. Когда мы говорим о государственных учреждениях, я думаю, у нас больше рычагов воздействия, и мы можем решить проблему с помощью определенных политических решений », — добавил он.

Национальный центр кибернетической безопасности установил, что у поддерживающих 5G смартфонов китайских производителей Huawei, Xiaomi и OnePlus есть риски, связанные с кибербезопасностью.

Два риска были связаны с предустановленными производителем приложениями, по одному риску – с вероятной утечкой данных и с вероятными ограничениями свободы слова.

В продукции Xiaomi выявлены три риска, у Huawei – один, между тем, в мобильном оборудовании производителя OnePlus рисков уязвимости кибербезопасности не было обнаружено.

Исследователи связывают риск кибербезопасности с браузером производителя Xiaomi, который использует не только стандартный Google Analytics, но и китайский модуль, который собирает и периодически отправляет 61 параметр данных о действиях пользователя на телефоне.

Исследователи также обнаружили, что в устройствах Xiaomi имеется техническая возможность цензурировать загружаемый контент. Некоторые программы производителя на телефоне периодически получают созданный производителем список из 449 заблокированных ключевых слов, таких как «Свободный Тибет», «Голос Америки», согласно которым устройство автоматически блокирует такой контент.

Кроме того, было определено, что, когда пользователь решает пользоваться услугой облачного сервиса Xiaomi Cloud, с устройства отправляется зашифрованное SMS-сообщение регистрации, которое в дальнейшем нигде не сохраняется. Это создает риск утечки личных данных.

Исследователи, анализируя производительность смартфонов Huawei 5G, обнаружили, что официальный магазин мобильных приложений производителя не найдя нужного пользователю приложения, автоматически перенаправляет его на сторонние магазины, в которых некоторые антивирусные программы для гаджетов признаются вредоносными или зараженными вирусами.

Информация ЛК по сообщению BNS