Китайское предприятие собирало данные о литовских чиновниках, политиках и их окружении

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Китайское предприятие Zhenhua Data Technology много лет собирало данные о литовских должностных лицах, политиках, членах их семей и окружении, сообщает Отдел расследований LRT.

В результате утечки базы данных, которую получил и Отдел расследований LRT, стало известно, что среди данных на 2,5 млн человек — данные как минимум на 500 литовцев: это бывшие и нынешние политики, дипломаты, служащие, судьи, сотрудники полиции, журналисты, предприниматели, деятели культуры, даже представители католической церкви.

Большая часть информации, которую китайское предприятие собирало о литовцах, находится в свободном доступе. Часть базы данных показывает, что интерес к политикам у предприятия возник с 2000 года, а самая актуальная информация пополнялась и в 2017, и в 2018 годах.

Как сообщает LRT, австралийское предприятие кибернетической безопасности восстановило около 10% всей базы данных — то есть 250 тыс. фамилий.

Собиравшее эти данные предприятие Zhenhua Data Technology через своих акционеров связано с китайской государственной компанией военных исследований.