Киты и дельфины находятся под угрозой исчезновения – ученые

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Млекопитающие могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в связи с загрязненными и чрезмерно эксплуатируемыми морями.

Более 350 ученых и защитников природы из 40 стран призвали к глобальным действиям по защите китов и дельфинов от исчезновения, сообщает BBC. Ученые считают, что эти млекопитающие могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в связи с загрязненными и чрезмерно эксплуатируемыми морями. Также их среде обитания угрожают изменения климата.

Наибольшей угрозой для этих млекопитающих является рыболовная промышленность – в сети попадают до 300 000 дельфинов и китов ежегодно. Они погибают, поскольку не могут подняться за воздухом. Ученые и активисты рассчитывают, что этот призыв поможет активизировать борьбу за спасение морских млекопитающих.