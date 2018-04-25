Klaipedos nafta будет искать экспертов по приобретению судна СПГ

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

Находящийся в госуправлении оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta готовится купить судно-хранилище СПГ Independence или приобрести другое похожее судно и привлечет с этой целью экспертов.

Компания объявила публичную рыночную консультацию по поводу будущего конкурса экспертов в области права. Его победитель поможет компании подготовить стратегию приобретения судна, а также управления и надзора, и договора, говорится в сообщении.

«Для реализации проекта требуются специфические компетенции, такие, как судовых брокеров, специалистов в классификации судов, а также юристов, специализирующихся в промышленности судов СПГ. Именно поэтому мы пытаемся привлечь внешних экспертов», – отметил в пресс-релизе глава Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.

По договору, до конца 2024 года Klaipedos nafta должна приобрести судно СПГ с оборудованием регазификации, избрав экономически наиболее выгодный вариант.

С 2014 года компания арендует судно-хранилище Independence у норвежской компании Hoegh LNG. Договор завершится в 2024 году.

Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставил компании до 160 млн евро на приобретение судна-хранилища, чтобы снизить затраты на содержание терминала до 2044 года.