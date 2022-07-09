Klaipedos nafta оценит возможности расширения мощностей терминала СПГ

Оператор терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и нефти Klaipedos Nafta оценит возможности расширения регазификационной мощности терминала СПГ с 3,75 млрд кубометров до 5 млрд или 6,25 млрд. кубических метров.
Компания планирует заказать два исследования потенциала проекта, которые должны будут ответить на вопрос о возможности расширения причальной инфраструктуры терминала и технической мощности газопровода, а также оценят расширение резификационных мощностей судна-хранилища СПГ Independence», — говорится в пресс-релизе компании.
Коммерческий директор Klaipedos Nafta Миндаугас Навикас, говорит, что вся Европа рассматривает терминалы СПГ как наиболее удобную альтернативу для получения газа не из России.
«В этом году значимость Клайпедского СПГ-терминала, который в настоящее время является единственной альтернативой поставок газа в Балтийском регионе, значительно возросла, а спрос на мощности терминала значительно превысил предложение», — говорится в сообщении.
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил в начале апреля, что Литва оценивает финансовые возможности развития Клайпедского терминала СПГ. Тогда министр заявил, что развитие терминала будет зависеть от рентабельности инвестиций в него.
Глава Klaipėdos naftas Дарюс Шиленскис заявил тогда BNS, что «полномасштабное» развитие СПГ-терминала — от анализа, планирования до реализации — займет не менее года, а установка дополнительного оборудования может занять несколько месяцев.
Шиленскис тогда сказал, что для обеспечения бесперебойной подачи газа в регион необходимо временно арендовать аналогичный терминал на время расширения мощностей СПГ-терминала.
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