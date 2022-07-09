Klaipedos nafta оценит возможности расширения мощностей терминала СПГ

Коммерческий директор Klaipedos Nafta Миндаугас Навикас, говорит, что вся Европа рассматривает терминалы СПГ как наиболее удобную альтернативу для получения газа не из России.

«В этом году значимость Клайпедского СПГ-терминала, который в настоящее время является единственной альтернативой поставок газа в Балтийском регионе, значительно возросла, а спрос на мощности терминала значительно превысил предложение», — говорится в сообщении.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил в начале апреля, что Литва оценивает финансовые возможности развития Клайпедского терминала СПГ. Тогда министр заявил, что развитие терминала будет зависеть от рентабельности инвестиций в него.

Глава Klaipėdos naftas Дарюс Шиленскис заявил тогда BNS, что «полномасштабное» развитие СПГ-терминала — от анализа, планирования до реализации — займет не менее года, а установка дополнительного оборудования может занять несколько месяцев.

Шиленскис тогда сказал, что для обеспечения бесперебойной подачи газа в регион необходимо временно арендовать аналогичный терминал на время расширения мощностей СПГ-терминала.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено