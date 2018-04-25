Klaipėdos nafta приобретет судно СПГ

Правление Klaipėdos nafta поручило компании до конца апреля 2020 года договориться с банками о покупке судна, а до конца мая 2021 года – согласовать с Еврокомиссией получение государственной помощи. Ранее сообщалось, что для этого планируется занять 121-160 млн евро.

Кроме того, правление приняло решение для уменьшения издержек на содержание терминала СПГ занять у Северного инвестиционного банка (NIB) до 135,5 млн евро на 26 лет под гарантии государства.

Кредит будет предназначен на оплату аренды судна, с распределением до 2044 года.

Также было решено обратиться в Госсовет по регулированию энергетики (VERT) по вопросу снижения на 27 млн евро расходов потребителей по содержанию терминала ежегодно уже с 2020 года.

Решения правления Klaipėdos nafta еще должны будут одобрить акционеры компании.

Неделю назад Klaipėdos nafta сообщила, что в первом полугодии 2020 года начнет выяснять возможности приобретения судна на рынке и готовить условия конкурса.

Поправки к закону, принятые в декабре прошлого года, открыли путь к приобретению Литвой до конца 2024 года арендуемое сейчас судно-хранилище или к покупке нового судна.

Ранее часть экспертов утверждала, что решение выкупить терминал было поспешным и не учитывало сокращение потребления газа в Литве.

Однако в этом году импорт через Клайпедский терминал СПГ является рекордным, а круг его клиентов расширяется – им пользуются не только литовские, но и эстонские компании.

Представленное в апреле исследование Poyry Management Consulting показало, что наибольшую выгоду Литва получит от выкупа судна СПГ, немногим меньше – от продления договора аренды еще на 20 лет. В исследовании также говорится, что если Литва откажется от терминала СПГ, то цена на импортируемый газ «Газпрома» может вырасти на 11–20% – это будет означать переплату в 160 млн евро ежегодно.

Эксперты утверждают, что по причине более низких цен на СПГ терминал приносит Литве 20-60 млн евро выгоды в год.

С решением поспешили

По поводу выкупа судна-терминала СПГ эксперты отметили в интервью BNS, что с решением поспешили: якобы рынку требуется ясность того, как в будущем изменится потребление газа в регионе. Некоторые эксперты сомневаются в том, что он будет расти.

Эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас утверждает, что с принятием такого решения следовало подождать, а если будет необходимо приобрести судно, то Литва должна ориентироваться на более маленькое.

«Я бы сказал так: можно было бы и еще подождать, поскольку все равно нужно посмотреть, каковы эти тенденции, хотя и не кажется, что что-то значительно изменится, и потребление газа вырастет», – сказал BNS В. Янкаускас.

При этом он признает, что, поскольку Литва уже инвестировала в инфраструктуру СПГ в Клайпеде, приобрела опыт в этом бизнесе, не было бы рациональным полностью отказаться от судна-хранилища.

Президент Конфедерации энергетики на возобновляемых ресурсах Литвы Мартинас Нагявичюс считает, что время для принятия решения еще есть.

«Прежде всего нужно оценить, каким будет потребление газа в будущем: без этого невозможно принять правильное решение, покупать или нет. У нас может быть время для оценки этого до 2024 года. Если считаем, что потребление газа в будущем будет стабильным, то тогда очевидно, что эта покупка логична», – сказал BNS М. Нагявичюс.

По его словам, если потребление газа сократится, то Литве придется позднее искать, кому его продавать, и она будет нести убытки.

Председатель парламентской Комиссии по энергетике и слаженному развитию Виргилиюс Подерис утверждает, что для того или иного решения нужны четкие основания, и этого будут требовать в Сейме – его одобрение необходимо при предоставлении госгарантии банку. Он отмечает, что более подробные объяснения потребуются если будет решено приобрести не только Independence, но и другое, более мелкое судно.

Информация литовских СМИ