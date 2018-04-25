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Klaipedos nafta установит оборудование для сокращения загрязнения на 0,5 млн евро

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TOP,Бизнес,Новости

Klaipedos nafta установит оборудование для сокращения загрязнения на 0,5 млн евро

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

Находящаяся в госуправлении литовская компания Klaipedos nafta, установит на находящемся в ее управлении нефтетерминале оборудование для сокращение загрязняющих выбросов в воздух на сумму почти в 0,5 млн евро.

Klaipedos nafta сообщила, что заручилась поддержкой в 200 тыс. евро из средств программы Фонда природоохранных инвестиций Литвы. Еще около 300 тыс. евро выделит сама компания.

Новое оборудование будет отчищать тяжелые органические соединения и соединения с серой, собираемые при погрузке нефтепродуктов на железнодорожной эстакаде.

В ближайшее время планируется объявить конкурс монтажных работ. Они должны быть завершены к концу этого- к началу следующего года. 
Подсчитано, что до конца 2021 года инвестиции Klaipedos nafta в экологию составят 8 млн евро. Из этой запланированной суммы уже инвестирован 1,74 млн евро.

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