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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Энергетика

Klaipedos nafta: в 2020 году сократится составляющая терминала СПГ

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

Составляющая безопасности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) в следующем  году может сократиться на 5,6 млн евро, за счет того, что больше поступлений будет от пользователей терминала.

Об этом утверждает оператор терминала – находящаяся в госуправлении компания Klaipedos nafta. 

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) на минувшей неделе утвердила новые тарифы на услуги СПГ компании на 2020 год. С учетом новой установленной цены на повторную газификацию (0,35 евро за мегаватт-час, когда в 2019 году она составляла 0,13 евро), планируется собрать больше доходов. 

«Каждый пользователь терминала, который пользуется его услугами, платит за услуги повторной газификации, поэтому прогнозируемые большие количества регазификации и в следующем году будут способствовать снижению составляющей безопасности терминала, которую платят литовские потребители газа», – отметил в пресс-релизе директор службы СПГ Klaipedos nafa  Арунас Молис. 

В 2019 году на Клайпедском терминале регазифицировано 16 тераватт-часов газа. По подсчетам Klaipedos nafta, если в следующем году для потребления природного газа в Литве и в регионе будет поставляться сходное количество газа, регазифиируемого на терминале СГП, то это позволит сократить составляющую, оплачиваемую всеми потребителями газа приблизительно на 5,6 млн евро.

Klaipedos nafta также напоминает, что предложила ГСРЭ значительно сократить составляющую безопасности, связанную с инфраструктурными расходами, с условием, что до конца года будет подписано соглашение с Северным инвестиционным банком (СИБ) о необходимом для этого кредите и государственной гарантией под этот кредит. 

После реализации этого предложения будут созданы возможности сокращения инфраструктурных затрат терминала СПГ для потребителей по 27 млн евро ежегодно, уже с 2020 года, утверждает компания. 

Klaipedos nafta планирует взять кредит до 135 млн евро у СИБ с государственной гарантией. Кредит был бы предназначен для покрытия расходов на аренду судна, они будут распределены до 2044 года. 

До конца 2024 года Klaipedos nafta арендует судно-хранилище терминала Independence у норвежской компании Hoegh LNG. До этого срока литовская компания планирует выкупить судно или приобрести другое подобное. 

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