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Klaipedos nafta: важно не происхождение газа, а его цена

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Литовский оператор терминалов углеводородов Klaipedos nafta в свете прибытия первого большого груз с газом российской компании «Новатэк» отмечает, что важна не страна происхождения газа, а надежные поставки и наиболее низкая цена. 

«Терминал исключает зависимость от монопольных цен на газ, а не от молекул газа одной конкретной страны. Мы можем вспомнить, что до начала работы терминала сжиженного природного газа (СПГ), газ  Литве обходился на четверть дороже, чем другим странам Европы», – сказал BNS директор службы СПГ Klaipedos naft Арунас Молис.

До начала работы терминала в 2015 году газ в Балтийские страны поставлял единственный поставщик – российский «Газпром». 

«Растущее  количество поставщиков газа, направлений и способов поставки укрепило безопасность, гибкость и конкуренцию среди поставщиков», – сказал А. Молис.

По его словам, в этом году около 90% газа, поставляемого на Клайпедский терминал СПГ, это норвежский газ, он, как правило, доставляется из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.

Между тем, газ «Новатэка» из Высоцка с апреля этого года поступал в Клайпеду только на небольших газовозах, его закупает производитель удобрений Achema, один груз через посредника поставил и государственный энергохолдинг Ignitis (бывшая Lietuvos energija), вскоре его поставит и Eesti Energia. 

По информации зарубежных СМИ, на следующей неделе в Клайпеду прибудет крупный газ из Франции с Сибирского Ямалского терминала, который находится в управлении «Новатэка».  Bloomberg.com отмечает, что Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от российского газа, получит первый груз из Сибири. Портал kommersant.ru утверждает, что Литва впервые приобретет крупную партию российского СПГ. 

По данным BNS, этот груз предназначается крупнейшему потребителю газа в Литве – йонавской Achema.

Klaipedos nafta не комментирует конкретные детали груза. Газовоз Stena Clear Sky впервые доставит груз в Клайпеду, в нем будет около 140 тыс. кубометров СПГ.

BNS

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