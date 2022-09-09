Клайпеда становится портом импорта

По его словам, ожидается, что порт, стабильно развивающийся на протяжении многих лет, но потерявший много грузов в этом году, в ближайшее время не только вернет утраченные рынки, но и воспользуется новыми возможностями — уже видны первые признаки улучшения результатов за счет увеличения объемов импорта.

Согласно сценарию, представленному совету по развитию порта, к 2028 году порт в южной части расширится примерно на 100 га, будет построена пристань длиной в 1,3 километра, а инвестиции в развитие составят около 0,5 млрд евро и окупятся за 50 лет.

«У нас больше нет возможностей для развития. И хотя количество грузов в этом году упало, оно все время с момента обретения независимости росло, и за последние 10-15 лет рост составил около 6,2%. Сегодня порт может перевалить около 60 млн тонн грузов, а в 2020 году, до всех этих событий, до ситуации в Беларуси, войны, санкций, было перевалено почти 50 млн тонн — мы вплотную подошли к цифре, которая показывает, что порт полностью заполнен», — сказал А. Латакас в интервью BNS.

Комментируя, останется ли Клайпедский порт без грузов после соединения Клайпеды с европейской железной дорогой Rail Baltica, А. Латакас сказал, что, напротив, это будет положительным фактором для порта.

«Это артерия, соединяющая Северное и Балтийское моря в сети TEN-T (Европейская транспортная сеть. —BNS), которая соединяется с другими европейскими регионами. Нам просто нужно подумать, как это использовать, это пойдет на пользу Клайпедскому порту», — заверил BNS глава порта.

«Это позволило бы после временной потери восточных рынков соединиться с Севером и Югом и попытаться использовать эту сеть. Потому что везде в Европе большая часть транспорта идет по железной дороге, здесь должно быть так же, даже при расширении той же южной части порта, если у нас получится, будет 2-3 млн единиц контейнеров, они должны будут как-то дальше уйти», — сказал А. Латакас.

Паромными маршрутами

Решение клайпедской паромной компании DFDS с датским капиталом приобрести два новых парома стоимостью 250 млн евро, курсирующих между Литвой и Швецией, показывает, что Литва является важным регионом, говорит руководитель предприятия в стране. По словам главы DFDS в Литве Йонаса Назароваса, стоимость одного парома составляет 125 млн евро, он считает такое вложение в регион признанием. «Это гораздо лучший продукт для литовского рынка, инвестиция такого размера, выбранная для этого региона, означает признание того, что мы здесь что-то неплохо делаем», — сказал Й. Назаровас во время церемонии присвоения имени новому парому компании Luna, которая состоялась в Клайпеде на минувшей неделе.

Экс-президент Даля Грибаускайте, которую выбрали крестной матерью парома Luna, говорит, что инвестиции скандинавских стран в Литву укрепляют взаимные связи. Два одинаковых парома типа ro-pax Luna и Aura Seaways построены по заказу DFDS на китайской верфи, они прибыли в Клайпеду в начале этого года, каждый из них вмещает 600 пассажиров и 4,5 тыс. погонных метров груза, паромы курсируют ежедневно между Швецией и Литвой. DFDS управляет более чем 20 паромными маршрутами по Европе, девять из которых также перевозят пассажиров.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ