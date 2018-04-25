Клайпеда – уязвимое место для коронавируса

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Самая большая проблема для Клайпедского региона – ежедневно прибывающие морские паромы с пассажирами из Германии и Швеции, где бушует коронавирус.

Несмотря на организованный в порту медицинский контроль, это сегодня самое уязвимое место в обороне Литвы от COVID-19. В связи с карантином открытие сезона круизного судоходства, намеченное на 31 марта, отложено на неопределенный срок.

С симптомами – в больницу

На прибывшем в Клайпеду 7 марта пароме «Athena Seaways» оказалось 6 пассажиров с подозрением на коронавирус. Еще при посадке в Швеции семья из 4 человек заявила, что у двоих детей повышенная температура. Наутро на плохое самочувствие пожаловались иностранец с дочерью. Всех шестерых отправили в Клайпедскую университетскую больницу.

8 марта с парома «Patria Seaways», прибывшего из Швеции с 318 пассажирами, в больницу были доставлены 9 человек с подозрением на инфекцию. После повторного измерения температуры 11 человек, у которых ранее она была слегка повышенная, отпустили домой на самоизоляцию.

«Сейчас в Клайпеду прибывают по 500-600 морских пассажиров в день. Нагрузка на медиков и другие городские службы очень большая. Если поток возвращающихся домой морем литовских граждан увеличится, нам не хватит запасов медицинских средств защиты», — беспокоился еще на прошлой неделе мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

После закрытия границы между Польшей и Германией работающие на линиях Киль-Клайпеда и Засниц-Клайпеда паромы оказались единственной возможностью литовских граждан вернуться домой. На прошлой неделе пришлось даже организовать один дополнительный рейс для застрявших на немецкой границе литовских граждан. Иностранных граждан паромы прекратили принимать с 18 марта. Причем автомобили с уезжавшими из порта латышами и эстонцами клайпедская полиция сопровождала до самой границы.

Сложнее обстоит дело с прибывающими в порт «безлошадными» пассажирами из других регионов Литвы. При отсутствии явных симптомов они тем не менее могут быть инфицированы и по дороге домой в автобусе или поезде заразить других. Городские власти обратились в Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций с просьбой помочь в решении этой проблемы. На паромах следует иметь информацию о таких пассажирах без автомобилей, а местным самоуправлениям при ее получении позаботиться о доставке домой своих жителей.

Газеты пестрят рассказами о якобы повальном пьянстве среди пассажиров, жалобами на необеспечение средствами защиты – теми же масками и дезинфекторами, в отсутствие которых приходится пользоваться прихваченными со стройки респираторами, а для дезинфекции – дешевой водкой, поскольку в каютах они живут по 2-4 человека.

По словам представителя судоходной компании DFDS Вайдаса Клумбиса, экипажи паромов соблюдают все противоэпидемические инструкции и рекомендации. Персонал работает в масках и одноразовых перчатках.

Рестораны и бары, торгующие алкоголем, закрыты, ресторан самообслуживания выдает пищу пассажирам навынос, в судовой магазин впускают покупателей по одному. Персонал старается как можно меньше контактировать с пассажирами, призывая их к тому же по судовой трансляции.

Люди понимают ситуацию и проводят время в каютах. После каждого рейса помещения паромов дезинфицируются.

По его утверждению, некоторые пассажиры уже появляются на борту подшофе и со своим алкоголем. Если они распивают спиртное в местах общего пользования, им делают замечание и, бывает, у самых непослушных отбирают бутылку.

Медикам – безопасные условия

Хотя руководство Клайпедской университетской больницы (КУБ), назначенной быть центром борьбы с коронавирусом в Клайпедском регионе, заверяло на пресс-конференции 18 марта, что «пока всего хватает» — и средств защиты, и дезинфицирующих материалов, днем раньше депутат Клайпедского городского совета Нина Путейкене выступила с открытым письмом, утверждая прямо противоположное. Об отсутствии безопасных условий труда ей сообщил профсоюз врачей КУБ, угрожая прекратить оказание медицинских услуг. По их утверждению, со всей больницы собрали остатки запасов медицинских масок, одноразовых перчаток, дезинфицирующих растворов и передали их в инфекционное отделение. Оперирующие хирурги вынуждены обматывать лица марлей, а в приемном отделении одна смена передает другой уже использованные маски.

«Запасов средств защиты хватит на неделю-другую, если не будет большого наплыва пациентов с морских паромов. В ближайшее время получим 7 тысяч масок и 700 респираторов. Есть 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, еще 70 поступят в апреле. В профсоюзе врачей 9 человек, они не контактируют с пациентами инфекционного отделения», — рассказал на пресс-конференции главный врач КУБ Винцас Янушонис.

Как утверждал мэр города, самоуправление активно ищет возможности для приобретения средств медицинской защиты. На это выделено 200 тыс. евро. Но дело не в деньгах, а в отсутствии предложений, обращались даже через Литовское посольство к Китаю, а также к предпринимателям города. И бизнесмены откликнулись. Морская грузовая компания «Bega» закупила 3 тыс. одноразовых халатов и 4 тыс. медицинских шапочек для Университетской и Детской больниц. Другая компания, пожелавшая остаться неизвестной, передала КУБ 220 масок. Еще одна приобрела для той же больницы 5 аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью 5 тыс. евро каждый.

«Мы бесконечно благодарны нашим предпринимателям и простым жителям города за помощь и поддержку. Кто-то принес 50 масок, еще один – ящик шоколада, несут продукты. Один ресторан вызвался кормить наших медиков, работающих в мобильном пункте проверки здоровья», — рассказал В.Янушонис.

Он сообщил, что с 18 марта КУБ разрешено исследовать тестовые образцы в собственной лаборатории, не отсылая их в Вильнюс. Это в 2-3 раза сократит время ожидания результатов и позволит освободить места для больных, а здоровых отпустить домой через 5-6 часов. Так, из 29 пациентов инфекционного отделения в прошлую среду шестеро ждали результатов из Вильнюса, а 24 человека знали их уже в тот же день вечером. Реагенты для исследования тестов больница получила еще две недели назад. На 18 марта в больнице лечились от коронавируса 8 пациентов. Одна женщина выздоровела.

Главное – без паники

Улицы Клайпеды заметно опустели. Люди стараются реже посещать рынки и продуктовые магазины, уже сделав необходимые запасы. На многих предприятиях, где это возможно, сотрудники работают в удаленном режиме.

В Дирекции Клайпедского порта клиентам и партнерам предлагают общаться в цифровой среде. Судовые агенты, судовладельцы для оформления документов пользуются информационной системой управления судоходством, удаленно соблюдая все судовые формальности. Стивидорные компании пользуются предназначенной для грузов информационной системой KIPIS. Служба капитана порта, служба движения судов, диспетчеры, лоцманская служба работают в обычном режиме, обеспеченные всеми защитными средствами.

Паромная переправа «Смильтинес пяркела» прекратила сообщение паромов между Северным мысом и Куршской косой, Новая переправа сократила количество рейсов с 3 до 2 за час. Городской общественный транспорт работает до 21 часа, автобусы дезинфицирует между рейсами специальная бригада на колесах.

В КУБ для пациентов с подозрением на коронавирус освобожден один корпус. При необходимости будет подключен резерв – 100 мест в Республиканской больнице и отделение в больнице Шилуте. Скорая помощь располагает 18 автомобилями, из них 3-4 – для перевозки больных коронавирусом.

На прошлой неделе в Клайпеде заработал мобильный пункт проверки здоровья, расположенный в автобусе у арены «Швитурис». Он работает ежедневно с 8 до 20 часов. Получившие вызов (после жалобы на самочувствие по тел. 1808) пациенты в назначенное время подъезжают к пункту и, не выходя из своего автомобиля, сдают необходимые анализы и отправляются домой в ожидании результатов. Мобильный пункт обслуживает жителей Клайпеды, а также Клайпедского, Кретингского районов, самоуправлений Паланги, Неринги, Скуодаса, Шилуте.

Клайпеда располагает 500 мест для самоизоляции жителей, вернувшихся из-за границы. Консультации для размещения по тел +370 640 93342. На прошлой неделе за этим обратился всего 1 человек.

Елена ЛИСТОПАД