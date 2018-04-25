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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Общество,Технологии

Клайпедчане создали приложение для мониторинга за людьми находящимися на карантине

Nuotrauka klaipeda.lt

С ростом числа инфицированных COVID-19 и лиц, находящихся на карантине, специалисты информационных компаний, работающих в Клайпеде, предложили способ мониторинга за людьми, находящимися на карантине.

В течение недели они создали мобильное приложение, которое для тестирования бесплатно предложили самоуправлению Клайпеды.

Цель мобильного приложения — отслеживать и проверять местонахождение помещенных на карантин лиц. Подобное приложение уже широко используется в соседней Польше.

Каждый находящийся на карантине получает смс-сообщение в виде ссылки для загрузки приложения на телефон и регистрационный PIN-код. После ввода данных человек подтверждает, что он или она согласны поделиться своим местоположением и зафиксировать свое место нахождения (дом, гостиница или другое место для карантина). Вокруг этой точки в радиусе 200 метров создается допустимая зона для передвижения, пределы которой нельзя покидать.

По словам разработчиков, система контроля работает очень просто: программа несколько раз в день (случайный интервал времени) запрашивает указать местоположение и записывает место в базу данных. Не обновив приложение или дважды не уточнив свое местоположение приведет к тому, что о нарушении будет сообщено в соответствующие органы.

Приложение под названием «Оставайся дома» („Lik namie“) предназначено для всех типов смартфонов с операционными системами Android или IOS.

Авторы подчеркивают, что в системе хранится только информация, необходимая для функционирования, поэтому нет оснований беспокоиться о защите персональных данных. Данные хранятся в безопасном центре данных и будут удалены по окончанию карантина. Приложение работает только в запланированные дни карантина.

Преимушеством приложения ИТ-специалисты считают то, что оно имеет прямую связь со службой поддержки 1808.

Мобильное приложение «Lik namie» было представлено в пятницу главе администрации Клайпедского городского самоуправления Гинтарасу Нянишкису.

«Это очень ценный подарок, в пользе которого мы не сомневаемся. Прежде всего, это хорошая профилактическая мера, которая повышает сознательность и ответственность наших граждан. Приложение позволит нам поддерживать постоянный контакт с людьми, находящимися на карантине, а при необходимости они смогут быстро связаться с центром помощи», — сказал Г. Нянишкис.

По его мнению, приложение действительно облегчит работу специалистам, обязанных контролировать людей на карантине.

Однако, пока что Клайпедское городское самоуправление не может начать использовать приложение, поскольку, по словам Г.Нянишкиса, оно не имеет доступа к базе данных лиц, находящихся на карантине. Вся информация управляется Национальным центром общественного здоровья, которому поручено контролировать людей, находящихся на карантине.

В пятницу самоуправление Клайпеды обратилось к Центру здоровья с призывом разрешить использовать мобильное приложение не только в Клайпеде, но и в других самоуправлениях страны.

Информация ЛК по сообщению klaipeda.lt

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