Клайпедчане восстали против зловония

Фото из соцсетей

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По меньшей мере пять лет жители южной части Клайпеды страдают от нестерпимого зловония, висящего в воздухе. С каждым годом оно только усиливается. Особенно тяжко приходится в летнюю жару, когда из-за смрада невозможно открыть окна. Не добившись от властных институтов никакой помощи, тысячи клайпедчан в медицинских масках и противогазах вышли в минувшее воскресенье на шествие «За право жить и дышать чистым воздухом».

«Вот и еще один год мы прожили в этом ужасном зловонии. Ничего не меняется, несмотря на наши обращения в прокуратуру и другие инстанции. Сегодняшним шествием мы заявляем, что имеем право жить в безопасной и чистой среде. Это наше конституционное право. И мы объединились и вышли, чтобы его отстаивать», — сказала на митинге перед шествием организатор этой гражданской акции член Клайпедского городского совета Лигита Гирскене.

Цепочка взявшихся за руки людей растянулась вдоль всего Шилутского шоссе, скандируя «Вони – нет!». В шествии принимали участие не только жители спальных районов. Узнав из социальных сетей об акции, к ним присоединились сочувствующие клайпедчане из центральной и северной частей города, а также жители Клайпедского района, страдающие от близкого соседства с промышленной зоной Клайпеды.

«Надоело дышать нечистотами. Тошнотворный запах фекалий особенно усиливается после 22-23 часов и держится до полуночи, не давая заснуть. Слезятся глаза, першит в горле, начинает болеть голова. За что нам такое наказание?», — возмущалась пришедшая на акцию жительница улицы Могилево.

«А у нас пахнет тухлыми яйцами. Маленькие дети плачут, задыхаются, их рвет от этого запаха. А кто-то продолжает из года в год получать прибыли во вред нашему здоровью», — подхватывает идущая рядом женщина с улицы Шяулю.

Фото из соцсетей

Клайпедское отделение департамента природоохраны, прокуратура и самоуправление ежедневно регистрируют десятки звонков и письменных жалоб клайпедчан на неприятные запахи, не дающие им полноценно отдохнуть и выспаться. Как и прошлым летом, самые активные жители создавали «летучие отряды», выходя в ночной дозор к воротам предприятий «Клайпедос вандуо», «Бранда LT», «Григео» и свалке в Думпяй. В ночных рейдах не раз участвовали и сам мэр города Витаутас Грубляускас, и сотрудники природоохраны, но установить виновника загрязнения воздуха так и не удалось.

Эти четыре предприятия, больше других подозреваемые в распространении зловония, в пятницу посетил и министр охраны природы Кястутис Мажейка вместе с городскими и районными властями. Он осмотрел очистные сооружения, бассейны-отстойники, интересовался у руководителей, какие технологии и оборудование применяются здесь для снижения вредных выбросов в атмосферу, что они намерены предпринять для устранения неприятных запахов. Все как один утверждали, что направляют огромные инвестиции в новые технологии и средства для охраны среды, что маломощное устаревшее оборудование заменяется на современное и мощное. И каждый заверял, что его предприятие воздух не портит. Но если учесть, что смрад особенно усиливается только по ночам, то можно предположить, что кто-то копит вредные вещества и втихомолку выбрасывает их в атмосферу на спящий город.

Министр рассказал журналистам, что скоро должны быть получены первые результаты исследований качества воздуха, проводимых международной компанией «Estonian, Latvian and Lithuanian Environment», и тогда станет ясно, кто загрязняет воздух. Что касается ужесточения экологических требований к промышленным предприятиям, на чем настаивали клайпедчане в своей прошлогодней петиции к властям страны, то Минприроды подготовило законопроект, направленный на решение проблемы идентификации загрязнений окружающей среды. Он будет рассмотрен на осенней сессии Сейма.

«Решение проблемы запахов и возможность их устранить находится в руках не самоуправления, а столицы, где принимаются необходимые нормативные документы и регламенты. Решение Минприроды по снижению границы допустимой концентрации запаха вступит в силу только через год-два. Предприятиям выдадут новые сертификаты, ограничивающие допустимые объемы вредных выбросов в атмосферу и запрещающие проводить химические эксперименты. Но на все это нужно время, тогда как экологическую безопасность жителям нужно обеспечивать уже сейчас. Наша цель – чтобы все вредные для окружающей среды производства велись в закрытом режиме, а не на открытом воздухе», — сказал сопровождавший министра мэр Клайпеды.

Елена ЛИСТОПАД

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