Клайпеде – 770 лет: как город празднует юбилей 

Празднование седьмого Фестиваля Света акцентировало внимание зрителей на важнейших исторических событиях Клайпеды. Тема в этому году – «Цвета времени 770». С целью раскрыть данную тематику, были организованы 20 различных световых инсталляций в разных частях Старого города Клайпеды, а главной особенностью программы стали три проекта, созданные исключительно клайпедчанами. Первая – 3D проекция «Меня зовут Клайпеда» освещала изобилующую событиями историю города, вторая – «770 шагов трубочистов» повествовала о значимых исторических личностях. Третий проект – «Клайпедские витражи» представил очевидцам коллекцию реставрированных или сохранившихся до сих пор клайпедских витражей. Подытоживая итоги февраля, можно смело сказать, что Клайпеда эффектно начала празднование долгожданного юбилея.

20 мая состоялся концерт с говорящим названием – «Тебе, Клайпеда!», посвященный юбилейному Дню рождения города. Мероприятие организовали преподаватели и ученики Клайпедской музыкальной школы им. Иеронима Качинскаса. Зрители смогли насладиться гармоничными выступлениями солистов, ансамблей, хоров, оркестров и танцоров. Другое, не менее интригующее мероприятие, посвященное 770-летию Клайпеды, – «День национальных культур», прошедший 28 мая, в котором приняли участие творческие коллективы различных национальных общин из Клайпеды и не только. Организатором мероприятия выступил Центр национальных культур, составивший программу, которая включала в себя концертное выступление и ярмарку. Представленные мероприятия были направлены на культурное обогащение и расширение интернациональных горизонтов участников и зрителей.

Переходя к предстоящим событиям, стоит подчеркнуть, что в этом году клайпедчан и гостей города ожидает вдвое больше летних мероприятий. Одним из них станет «Европиада 2022» – европейский праздник национальных культур, проводящийся с 1964 года на территории Европы. В этом году Европиада пройдет в Клайпеде с 13 по 17 июля. По приблизительным меркам, в данном мероприятии примут участие до двух тысяч человек из 180 европейских регионов. Целью Европиады является знакомство с разными культурами через национальные песни, танцы, музыку и прочие культурные виды деятельности.

Ввиду близкого расположения дат Праздника моря, который регулярно отмечается в последние выходные июля, и наступающего юбилея Клайпеды (1 августа) один праздник будет перетекать в другой. Портовый город Клайпеда ежегодно отмечает Праздник моря начиная с 1934-го, однако из-за эпидемии коронавируса последние два года празднества были не такими атмосферными и насыщенными в сравнении с предыдущими. Местные жители называют Праздник моря «вторым Рождеством» и с нетерпением ждут скорого наступления традиционного летнего празднества, посвященного морской тематике, который в этом году также акцентирует внимание на юбилее Клайпеды. Благодаря разнообразию и немалому количеству культурных, развлекательных и спортивных мероприятий каждый сможет найти себе развлечение по душе. Ожидается множество концертных выступлений, шествий, обширная ремесленническая ярмарка и морские мероприятия, такие, как парад яхт, регата и открытие экспонируемых парусников для посещения туристами.

Помимо этого, стоит упомянуть, что 30-летие Военно-морского флота Литвы также совпадает с празднованием 770-летия Клайпеды. Хоть этот юбилей и не связан напрямую с Днем рождения Клайпеды, он однозначно внесет свой вклад в атмосферу предстоящих праздников. Клайпеду планируют посетить военные корабли, сыграет военный оркестр, а остальные события мэр города Витаутас Грубляускас держит в секрете, создавая дополнительную интригу.

Клайпедчан и гостей ждут веселые объединенные праздники, кульминацией которых станет грандиозное празднование юбилейного, 770 Дня рождения города Клайпеда, которое состоится 1 августа. Клайпедский фестиваль оперы и классической музыки 2022, посвященный Дню города, продлится семь дней и порадует кдайпедчан насыщенной программой, организатором которой выступит Клайпедский государственный музыкальный театр. На 1 августа назначена премьера оратории Альвидаса Ремесы «Сага о Мемельбурге». А 5 и 6 августа у зрителей будет возможность посетить постановку оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец», которая дебютировала в прошлом году. Заключительным аккордом юбилея станет впечатляющий оперный концерт, который состоится 7 августа.

Уже оставили после себя яркие впечатления Фестиваль Света, майский концерт и День национальных культур. Еще предстоят и держат в предвкушении Европиада, Праздник моря и Клайпедский фестиваль. Однако многие из мероприятий объединены с предстоящим юбилеем, отчего они теряют свою уникальность. Многим клайпедчанам хотелось бы больше прочувствовать индивидуальность 770 юбилея и насладиться самобытностью праздника, посвященного истории родного города. Возможно, юбилейная осень порадует жителей интересными сюрпризами, однако об организационных планах пока неизвестно. Стоит также отметить, что в 2023 году предстоит еще одно важное событие – 100-летие присоединения Клайпедского края к Литве, которое будет ярко отмечаться. Клайпеда и ее жители помнят и чтут память об исторических событиях города.

Светлана МУЗЫКА, Клайпеда