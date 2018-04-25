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Клайпедская прокуратура допросила Э. Андрееву по делу о шпионаже

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TOP,Клайпедский Вестник,Новости

Клайпедская прокуратура допросила Э. Андрееву по делу о шпионаже

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Член горсовета Клайпеды Элла Андреева допрошена в деле о шпионаже в качестве специального свидетеля, она даёт показания, однако отрицает, что действовала против Литвы, сказала BNS её адвокат.

«В политическом пространстве она говорила, что никоим образом собирала по заданию информацию какого-то секретного характера или вообще информацию, которая может иметь последствия для Литвы. Она против Литвы не действовала», – подчеркнула адвокат Наталья Фоченкова.

Статус специального свидетеля присваивается в том случае, когда человека допрашивают о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

Адвокат члена горсовета подчеркнула, что Э. Андреева могла отказаться от дачи показаний, однако она сотрудничает с правоохраной.

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«Сейчас ее допросили в качестве специального свидетеля – у такого свидетеля есть право на адвоката, есть право отказаться от дачи показаний. (…) Она не отказалась, она ведёт себя открыто, даже дав согласие на начало допроса без адвоката. Она не чувствует своей вины. Она не вела против Литвы никакой деятельности», – сказала адвокат.

По словам защитника, допрос во вторник не был завершён, продолжить его планируется в четверг.

Связаться с самой Э. Андреевой в среду невозможно – её телефон по-прежнему отключен.

Как сказал BNS её политический соратник Вячеслав Титов, несмотря на то, что Э. Андреева сейчас уже дома, телефоны ей всё ещё не вернули.

По его данным, в рамках этого досудебного расследования задержан общественный деятель Алексеюс Грейчюс, генеральный директор Балтийской молодёжной ассоциации Juvenis.

«Он участвует в таких праздниках, как День победы, День освобождения Клайпеды от фашизма в качестве организатора. Как я вижу, идут против наших ценностей, исторических ценностей, хотят запугать людей»,  – сказал В. Титов.

По указанному в контактах Juvenis мобильному телефону в среду никто не отвечал.

Клайпедская окружная прокуратура во вторник сообщила, что начала досудебное расследование о шпионаже.

Как сообщает прокуратура, оно начато с учётом данных, представленных Департаментом госбезопасности (ДГБ).

В рамках этого расследования допрошено несколько человек, один человек задержан.

Э. Андреева представляет в Клайпедском горсовете общественный избирательный комитет «Титов и справедливость». В горсовете она сменила самого В. Титова, который лишился поста после того, как был осуждён за оскорбление памяти партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса.

В 2015 году Э. Андреева баллотировалась в горсовет с Альянсом русских Литвы. Тогда с этим союзом в горсовет баллотировались также А. Грейчюс и В. Титов.

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