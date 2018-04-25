Клайпедский морской порт планируется углубить до 15 метров

Фото с сайта дирекции порта

Клайпедский морской порт планирует до 15 метров углубить основную часть портового канала. Таким образом, крупные суда смогут ходить в большей безопасности, сократятся их затраты.

«После углубления порта возникнет возможность большей загрузки судов, это означает, что эффективней будут использоваться возможности перевозок крупнейшими судами. С повышением эффективности транспортировки судами сокращаются затраты на перевозки грузов», – отметил в пресс-релизе временный глава дирекции порта Видмантас Паукште.

Дирекция порта сообщила, что подписала договор проектирования и надзора с компанией Sweco Lietuva на 47,8 тыс. евро (с НДС).

Канал будет углублен до 15 метров с северной части порта, где уже сейчас такая глубина, а максимальная осадка составляет 13,8 метра, до южной части порта — Залива Малку. Глубина этом участке сейчас составляет от 14,3 до 14,9 метра.