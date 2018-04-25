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Клайпедский порт по погрузкам лидирует в государствах Балтии

Фото portofklaipeda.lt

Клайпедский порт в первом квартале этого года лидирует по погрузкам в государствах Балтии и занимает четвёртое место среди портов восточного побережья Балтики, показывают данные, обнародованные его дирекцией.

За три месяца Клайпедский порт обслужил 11,317 млн тонн грузов — на  6,4% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Грузооборот Рижского порта уменьшился на 23,9% до 6,360 млн тонн, Вентспилского порта — на 41,7% до 3,724 млн тонн, Лиепайского порта — на 16,3% до 1,585 млн тонн.

В Таллинском объединённом порту в январе-марте этого года объёмы погрузок были на 2,0% больше и составили 4,815 млн тонн.

На восточном побережье Балтики по объёмам погрузок по-прежнему лидируют порты России.

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