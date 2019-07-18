Клайпедский порт: прогноз по грузоперевозкам

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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В первом полугодии грузооборот в Клайпедском порту составил почти 24 млн тонн, или на 6% больше, чем в прошлом году, однако один из руководителей порта говорит, что такой годовой рост грузооборота, скорее всего, сохранить не удастся, сообщает BNS.

По словам директора порта по маркетингу и общим вопросам Артураса Друнгиласа, в этом году предполагается отгрузить около 45,5 млн тонн грузов.

«Был бы очень хороший результат, если бы мы сохранили прошлогодний оборот, однако мы прогнозируем погрузки на миллион тонн меньше», – сказал А. Друнгилас BNS.

В прошлом году в Клайпеде было отгружено 46,58 млн тонн грузов – на 7,9% больше, чем в позапрошлом году. По словам А. Друнгиласа, авария на российском нефтепроводе «Дружба», когда нефть была загрязнена органическими соединениями хлора, и естественное снижение спроса в этом году обусловили уменьшение потока нефтепродуктов из Беларуси в Клайпеду.

«Я думаю, что такие события имеют то или иное значения для рынка. Вообще оборот нефти с начала года немного, на 5,6%, уменьшился», – сказал А. Друнгилас BNS. По его словам, в последние годы во всем регионе спрос на эти продукты снижается. «Оборот нефтепродуктов во всех окружающих портах снижается с 2014 года, так как падает спрос из-за возобновляемых источников энергии», – сказал А. Друнгилас.

Он отметил, что погрузки нефтепродуктов в первом полугодии упали на 5,6%, однако в июне они восстановились – по сравнению с июнем прошлого года, они выросли на 8,1%. Между тем объемы всех погрузок в июне в порту были на 3% меньше, чем в прошлом году – 3,8 млн тонн.

«В июне немного уменьшился оборот удобрений, контейнеров, так как в прошлом году потоки контейнеров уже с мая возросли на 50%», – сказал один из руководителей порта. За полугодие порт отгрузил в общей сложности 23,6 млн тонн грузов – на 6,4% больше, чем в январе-июне прошлого года.

На минувшей неделе официально был открыт маршрут регулярных контейнерных грузовых перевозок по железной дороге из Клайпеды в Киев. Компания Lietuvos geležinkeliai утверждает, что в будущем планируется продлить его до Одессы и объединить Клайпедский порт с крупнейшим портом Украины.

Первый состав, состоящий из 92 условных контейнеров (двадцатифутовых эквивалентов, ДФЭ), отправился с клайпедской станции Драугисте в Киев. Он доставит различные грузы – бумагу, удобрения, бытовую химию и прочие товары. Глава компании-оператора поезда Intermodal container service Гядиминас Кунцявичюс утверждает, что перевозка контейнеров из Клайпеды в Киев сократилась с 5-7 суток до полутора.

Планируется, что поезд будет курсировать из Клайпеды в Киев еженедельно. В прошлом году грузопоток между Литвой и Украиной по железной дороге вырос на 3,3%. За четыре месяца этого года он увеличился в два раза — до 143 тыс. тонн.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ