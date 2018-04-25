Клайпедский порт выплатит государству 28 млн евро прибыли

Фото с сайта дирекции порта

Дирекция Клайпедского морского порта, заработавшего в прошлом году 36,29 млн евро чистой прибыли, переведет в госбюджет 28 млн евро прибыли за 2019 год, сообщил порт.

Это составит 70,7% неразделенной прибыли, в конце года составившей 39,6 млн евро.

Такую же сумму дивидендов порт перевел государству и в прошлом году. Это был самый крупный платеж от управляемых Министерством транспорта предприятий.

В прошлом году доходы порта после аудита составили 64,03 млн евро — на 0,3% больше, чем в 2018 году, чистая прибыль выросла на 6,3%. Доходы дирекции в прошлом году росли шестой год подряд и были самыми крупными за всю историю работы порта.