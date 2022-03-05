Клайпедский терминал Biriu kroviniu terminalas увольняет почти всех работников

Действующий в литовской портовой Клайпеде терминал навальных грузов Biriu kroviniu terminalas (BKT), причалы которого стоят пустыми с 10 февраля, планирует уволить почти всех работников, подтвердила Литовская служба занятости.

В четверг служба получила извещение компании об увольнении группы работников.

«Сегодня мы получили извещение BKT о планирующемся увольнении 136 работников, увольнения планируется начать с 31 марта, они продолжатся до 31 мая», – сказала BNS в четверг директор Клайпедского департамента обслуживания клиентов Службы занятости Юргита Петрайтене.

По данным Литовского фонда социального страхования (Sodra) на второе марта, в BKT работал 141 человек.

«Служба назначит специалистов, которые помогут этим людям устроиться на работу, мы предлагаем места в других компаниях, эти места есть в портовых компаниях, люди могут обучаться, мы их об этом информируем», — сказала Петрайтене.

Глава Службы занятости Инга Балнаносене заявила во вторник на Трехстороннем совете (правительства, работодателей и профсоюзов), что по причине расторжения связей литовских компаний с Россией по причине войны России в Украине в Клайпедском порту уже имеются признаки увольнения работников, но она сказала, что не может назвать конкретные факты.

Транзит продукции «Беларуськалия» от границы с Беларусью до Клайпедского осуществлялся более десяти лет, он был прекращен 1 февраля, после того как правительство подтвердило, что соглашение между Литовскими железными дорогами Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием», действовавшее до конца 2023 года, не соответствует интересам национальной безопасности страны.

В конце февраля центр журналистских расследований Siena, сообщил что подконтрольной бизнесмену Игорю Удовицкому контрольный пакет акций Biriu kroviniu terminalas в размере 65% акций в начале этого года был перенесен в Швейцарию. «Беларуськалию» по-прежнему принадлежит 30% акций BKT, а у Удовицкого осталось 5%.

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