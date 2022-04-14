«Клаустрофобы: Начало» – не для слабонервных

Жаждете острых ощущений? Вы ощутите то, о чем даже думать страшно. Триллер ужаса «Клаустрофобы: Начало» перенесет вас в немыслимую, лишенную здравого смысла, реалити-игру, где есть только одно правило – «бежать или умереть».

Несколько групп жаждущих острых ощущений подростков соблазняются сыграть в набирающую все большую популярность игру, организованную Грегом, энтузиастом ролевых игр, в бывшем нацистском убежище. Всех их объединяет общая цель: повеселиться с друзьями и принять участие в приключении, от которого «снесет крышу».

Костюмированные игроки приглашаются Грегом в заброшенный бункер под Римом, о прошлом которого ходят страшные легенды. В древнеримские времена здесь находился храм бога подземного мира Сорануса, а во время Второй мировой войны — это место окроплено кровью выживших в жестокой войне. Атмосфера отменно подготовленной игры напоминает военные годы, а правила просты: все участники в бункере становятся Четвертым рейхом, который бессовестно проводит генетические эксперименты над людьми.

Двери закрываются, начинается вечернее «шоу», и начинают происходить невероятные события, не предусмотренные правилами игры… Когда Грег таинственно исчезает из игры, остальные участники вечеринки начинают умирать один за другим. Веселье постепенно превращается в леденящий кровь кошмар без шансов на спасение. Вскоре выжившие осознают страшную правду: это вовсе не игра, а ад – самая ужасная реальность – и они – заключенные, над телами которых проводятся самые ужасные эксперименты в истории человечества. Участники сталкиваются с внезапно возродившимся древним злом. Но надежда выжить всегда умирает последней, они должны найти выход из бункера любой ценой…

Кровавая игра, психопатические эксперименты над людьми и отчаянная борьба за свою жизнь, смотрите в кинотеатрах c 15 апреля.