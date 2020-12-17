Клиника Сантарос ищет волонтеров для сопровождения пациентов и работы в палатах COVID-19

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Клиника Сантарос ищет волонтеров, как с медицинским образованием, так и без него, для работы в палатах пациентов с COVID-19, а также для сопровождения пациентов в другие отделения.

По словам директора клиники Сантарос при Вильнюсской университетской больнице Аушры Билотене Мотеюнене, ситуация в регионе с 960 тыс. населением, как и во всей Литве, напряжена: количество пациентов, поступающих в больницы, продолжает расти, болеет и медперсонал.

«Мы благодарны нашим сотрудникам, которые понимают ситуацию и соглашаются помочь коллегам из других отделений. Тем не менее, в больнице не хватает рук. Есть сферы деятельности, которые не требуют медицинского образования, но без них гармоничное функционирование всей больницы было бы нарушено », — отмечает А. Билотене в пресс-релизе.

Клиника Сантарос сообщает, что ожидают волонтеров, которые могли бы внести свой вклад в курьерскую деятельность: возить или сопровождать пациентов из одного отделения в другое, брать образцы для анализа и доставлять их в лабораторию, сопровождать на анализы, процедуры, передавать посылки. Также нужна помощь в палатах для пациентов с COVID-19.

Волонтерская кампания клиники проводится совместно с Красным Крестом Литвы — волонтеров без медицинского образования просят им подавать заявки, а тех, кто имеет медицинское образование, просят обращаться в клинику самостоятельно.

Большие надежды возлагаются на таких волонтеров, которые смогут оказывать помощь в течение более длительного периода времени, уделяя ей не менее 20 часов в неделю.

В клиниках Сантарос всегда рады бывшим коллегам и другим людям с медицинским образованием.

Формируется так называемый «банк сотрудников», силы которого будут использовать в случае необходимости.

Литва в настоящее время является одной из стран в Европе и в мире, наиболее пострадавших от коронавирус, очаги коронавируса также регистрируются в некоторых больницах — изолируют врачей и штат начинает исчерпываться.

Информация ЛК по сообщению BNS