Клиника Сантарос ограничивает запланированные операции и прием пациентов

Вильнюсская университетская клиника Сантарос начинает ограничивать запланированные операции, прием пациентов и медицинские конференции.
В среду состоялось экстренное совещание клиники, на котором были приняты меры, предусматривающие ограничение приема и госпитализацию пациентов, в исключении только если им нужно продолжать лечение или если есть угроза жизни и здоровью. Клиника сообщила об этом на своем сайте.
Всех пациентов информируют о назначенном времени процедуры.
Также предусматривается запрет на перемещение госпитализированных пациентов по отделениям больницы, отмену запланированных конференций медицинских работников, курсов повышения квалификации и других массовых мероприятий в помещениях больницы.
В ответ на распространение коронавируса в Европе, администрация клиники Сантарос решила приостановить перевод отделения по борьбе с туберкулезом в новый корпус инфекционных заболеваний. Эти помещения решено использовать для борьбы со сложившейся ситуацией с коронавирусом.
В отделении имеется 100 коек-мест, 4 реанимационных отделения интенсивной терапии, все необходимое оборудование, мобильный рентгеновский аппарат, специальная система вентиляции для предотвращения распространения вируса в помещениях.
По словам начальника отделения неотложной помощи Центра инфекционных заболеваний Линаса Светикаса, пациентов, подозреваемых на наличие коронавируса COVID-19, направляют в отдельное отделение инфекционных заболеваний для предотвращения контакта с другими больными.
«Мы сожалеем, что нашим пациентам ранее приходилось ждать результатов анализов не в комфортных условиях. Пожалуйста, поймите, что всеми возможными способами мы стараемся изолировать одного пациента от другого, даже если это иногда неудобно », — говорит Светикас.
По его словам, для тестирования результатов COVID-19 в настоящее время может потребоваться до 12 часов.
Если у детей есть подозрение на инфекцию, они направляются в отделение неотложной помощи детской больницы, где также имеется персонал для приема пациентов с коронавирусом. Тем не менее, медики призывают жителей не посещать это отделение, если ребенок чувствует себя хорошо и не проявляет никаких симптомов заболевания после поездки в районы, где распространен вирус.
Клиника сообщают, что у нескольких пациентов, подозреваемых на наличие вируса, был сезонный грипп, некоторые были госпитализированы с другими инфекционными заболеваниями, но подавляющее большинство было выписано на домашнее лечение.
По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус распространился уже на 30 стран, число заразившихся новым вирусом COVID-19 в мире превысило 80 тысяч, умерло почти 2,7 тыс. человек.
Информация ЛК по сообщению BNS
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