Клиника Сантарос ограничивает запланированные операции и прием пациентов

В ответ на распространение коронавируса в Европе, администрация клиники Сантарос решила приостановить перевод отделения по борьбе с туберкулезом в новый корпус инфекционных заболеваний. Эти помещения решено использовать для борьбы со сложившейся ситуацией с коронавирусом.

В отделении имеется 100 коек-мест, 4 реанимационных отделения интенсивной терапии, все необходимое оборудование, мобильный рентгеновский аппарат, специальная система вентиляции для предотвращения распространения вируса в помещениях.

По словам начальника отделения неотложной помощи Центра инфекционных заболеваний Линаса Светикаса, пациентов, подозреваемых на наличие коронавируса COVID-19, направляют в отдельное отделение инфекционных заболеваний для предотвращения контакта с другими больными.

«Мы сожалеем, что нашим пациентам ранее приходилось ждать результатов анализов не в комфортных условиях. Пожалуйста, поймите, что всеми возможными способами мы стараемся изолировать одного пациента от другого, даже если это иногда неудобно », — говорит Светикас.

По его словам, для тестирования результатов COVID-19 в настоящее время может потребоваться до 12 часов.

Если у детей есть подозрение на инфекцию, они направляются в отделение неотложной помощи детской больницы, где также имеется персонал для приема пациентов с коронавирусом. Тем не менее, медики призывают жителей не посещать это отделение, если ребенок чувствует себя хорошо и не проявляет никаких симптомов заболевания после поездки в районы, где распространен вирус.

Клиника сообщают, что у нескольких пациентов, подозреваемых на наличие вируса, был сезонный грипп, некоторые были госпитализированы с другими инфекционными заболеваниями, но подавляющее большинство было выписано на домашнее лечение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус распространился уже на 30 стран, число заразившихся новым вирусом COVID-19 в мире превысило 80 тысяч, умерло почти 2,7 тыс. человек.

Информация ЛК по сообщению BNS