Клиника «Томография»: когда болезни можно предотвратить

С приближением самого холодного времени года, а вместе с ним и ростом простудных заболеваний все чаще жители Литвы начинают задумываться о прививках от гриппа. Хотя в последние годы желающих сделать вакцинацию довольно много, тем не менее, всегда найдутся скептики, которые к прививкам и их пользе относятся с определенной долей сомнения.

Однако на сегодняшний день это единственный действенный способ защитить себя от гриппа. Согласно рекомендациям Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, вакцинация против сезонного гриппа признана самой безопасной и наиболее эффективной мерой профилактики случаев инфекции, вызываемой вирусами гриппа, в том числе с тяжелыми исходами.

– Из всех острых респираторных заболеваний грипп – самое серьезное, – говорит руководитель столичной клиники «Томография» доктор медицинских наук, врач-радиолог Константинас Ромуальдас Добровольскис. — Он может протекать как в тяжелой и среднетяжелой, так и в легкой форме. В последнем случае грипп невозможно отличить от других острых респираторных заболеваний. Но особенность современного течения гриппа в том, что в последние годы отмечается увеличение числа среднетяжелых и тяжелых форм болезни. Осложнений после гриппа очень много, поэтому так важно защитить и предотвратить себя от его последствий.

– Обязательно ли всем делать прививку от гриппа?

– Прививка нужна всем, поскольку помимо самого гриппа она защищает организм и от других респираторных заболеваний. Однако особенно она показана тем, кто подвержен более высокому риску развития тяжелых осложнений от гриппа. В группе риска и соответственно в приоритете по прививке находятся в первую очередь люди, страдающие хроническими заболеваниями сердца или легких, почек, печени, пожилые люди, дети, медицинские работники, а также беременные женщины.

В свое время прививки спасли человечество от многих страшных болезней. К сожалению, в наше время вакцинация не только от гриппа, но и от других опасных заболеваний стала делом добровольным. Сейчас врачи не могут настаивать даже на обязательной вакцинации детей от различных заболеваний – это исключительно прерогатива родителей. Почему в свое время все детские болезни были побеждены? Потому что прививки были обязательными. Как только вакцинация стала необязательной, сразу же вернулись уже подзабытые болезни. Но гораздо страшнее, когда детскими болезнями заболевают взрослые – они болеют ими в более тяжелых формах, кроме того, у них чаще возникают компликации.

– Согласно данным Национального центра общественного здоровья, в последнюю неделю ноября число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось до 51,8 случая на 10 тысяч жителей. Значит ли это, что время для прививки уже упущено?

– Еще нет. Прививку от гриппа можно успеть сделать, однако есть и другой эффективный способ защиты от сезонных болезней – это магнитно-волновая терапия с помощью аппарата «Мультимаг». Вот уже 12 лет мы успешно используем такой метод лечения в нашей клинике. Аппарат имеет лицензию Европейского союза для работы в медицинских учреждениях.

По своим качествам это действительно уникальный аппарат. Он оснащен 400 одновременно работающими магнитами, которые воздействуют магнитными волнами на все тело человека. В аппарате используется около 500 вариантов различных лечебных программ. Для каждой патологии врачи-специалисты подбирают специальные программы. Продолжительность одной процедуры составляет 20 минут.

«Мультимаг» отлично подходит в качестве профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунитета. Если человек прошел хотя бы 5 сеансов магнитотерапии, то гриппом и простудой он не заболеет. Магнитные волны успешно лечат даже насморк. Те больные, которые проходили сеансы магнитотерапии по другим заболеваниям, настолько укрепляли свой иммунитет, что гриппом тоже не болели.

– Но осенне-зимний период коварен и обострением различных хронических заболеваний, в том числе позвоночника, суставов.

– Магнитная терапия хорошо справляется с проблемами позвоночника, в том числе у пожилых людей. Среди пациентов нашей клиники есть те, кто, страдая болями в позвоночнике, в суставах, два раза в год – весной и осенью — проходит курс магнитотерапии, чтобы, как они говорят, нормально жить, без болей. Тогда нам удается поддержать нормальное состояние позвоночника и избежать обострений. То есть в таких ситуациях гораздо проще пройти профилактический курс и жить полноценной жизнью, не ожидая рецидива.

В нашу клинику часто обращаются с проблемами плечевых и коленных суставов. Приходят пациенты, которым уже давно следовало оперировать коленные суставы, но, периодически проходя магнитотерапевтическое лечение, они по сей день чувствуют себя вполне нормально.

«Мультимаг» помогает при лечении межпозвоночных грыж, но здесь все зависит от ее размера и локализации. Поэтому необходимо наличие исследования, уже готового или проведенного в нашей клинике. Ведь каждый позвонок имеет по четыре сустава, в которых тоже могут быть артриты и артрозы.

Трудно представить современную жизнь без компьютеров, мобильных телефонов. Однако человек не задумывается о том, что долгие часы просиживания за компьютером чреваты серьезными последствиями. От постоянного сидения за компьютером не только ухудшается зрение, болит голова, повышается давление, но и портится осанка. И как результат — появляются различные заболевания позвоночника.

Неподвижная поза в процессе работы за компьютером приводит к ослаблению мышечного корсета позвоночника, что может стать причиной преждевременного изнашивания позвонков и межпозвоночных дисков. Постоянное сидение с мобильными телефонами тоже усиливает нагрузку на межпозвонковые диски шейного отдела позвоночника, что может привести к их протрузиям (выпячиваниям в позвоночный канал) или позвоночным грыжам.

Проблемы с шейным позвонком, как правило, начинаются после 40 лет. Однако в компьютерную эру страдает молодежь – болезни позвоночника очень помолодели. В клинику обращаются 25-30 летние молодые люди с болью в шее, онемением рук. После исследования на компьютерном томографе и магнитном резонансе обнаруживаем грыжи шейных дисков. Поэтому чем раньше человек обратится к врачу с жалобами на различные боли, тем больше шансов на то, что болезнь можно предупредить на начальной стадии.

Кроме того, аппарат «Мультимаг» помогает справиться с синдромом запястного канала (карпальный туннельный синдром), проявляющимся длительной болью и онемением пальцев кисти руки, но только в начальной стадии. Здесь следует установить основную причину появления заболевания, поскольку синдром может возникнуть не только из-за неправильного положения руки во время работы с компьютерной мышкой, но и из-за других проблем в шейном отделе позвоночника.

– Чем может помочь клиника «Томография» в качестве превенции заболеваний?

– Во-первых, следует отметить, что преимущество частных клиник состоит в том, что в них можно без проволочек, очередей быстро пройти полное медицинское обследование. Мы можем уделить больному больше времени, нежели в поликлинике. В нашей клинике проводится полный комплекс рентгенологических исследований. Это на сегодняшний день старый, проверенный способ диагностики. Если после рентгеновских исследований у врача появляются какие-то сомнения, тогда делаем или компьютерную томографию, или магнитно-резонансную томографию (магнитно-резонансный томограф в клинике – открытой системы, поэтому мы можем исследовать больных с клаустрофобией, которых среди наших пациентов около 15 процентов).

Кроме того, при исследовании желудка не обязательно сразу прибегать к такой не совсем приятной процедуре, как гастроскопия (эндоскопический осмотр желудка с помощью гастроскопа – зонда). У нас в клинике с помощью обычного рентгенологического обследования органов брюшной полости можно проверить пищевод, желудок, двенадцатиперстную, тонкую и толстую кишку. Это так называемое исследование с пассажем, когда видим пищевод больного с первого глотка, который попадает в него. Данный метод помогает увидеть пищевод, определить, как он работает, нет ли рефлюкса или эрозий. В желудке ищем признаки гастрита, эрозий и всегда стараемся убедиться, что нет никаких признаков рака. Проверяя двенадцатиперстную кишку, можем увидеть изъязвления, дивертикулы и дивертикулиты, нет ли признаков панкреатита или рака поджелудочной железы. Процедура проводится в три этапа – поэтому пациент приходит в клинику три раза – утром, после обеда и на следующий день.

Кроме рентгенологического обследования для выявления заболеваний, в частности, желудка, печени, поджелудочной железы, желчного, мочевого пузыря, применяется ультразвуковая диагностика.

– На что еще следует обратить внимание, говоря о профилактике?

– Не надо забывать, что Литва по-прежнему лидирует по количеству заболевших туберкулезом. Я за свою врачебную практику просветил тысячи больных, но таких запущенных случаев туберкулеза, какие выявляются сейчас, давно не наблюдал. Туберкулез сегодня буквально «цветет». Самое страшное даже не в том, как выглядят легкие такого больного, а в том, что распространены открытые формы туберкулеза, которых раньше, казалось, уже не было. К тому же появились резистентные формы, вообще не поддающиеся лечению – обычные лекарства в таких случаях не действуют.

К сожалению, среди стран Европейского союза, где уже многие годы популярна профилактическая медицина, направленная на предупреждение многих заболеваний, наша страна в этом вопросе безнадежно отстает. Да и отношение людей к своему здоровью в европейских странах совершенно иное, нежели у нас. Наша же медицина традиционно сугубо лечебная, и часто люди приходят к врачу, когда болезнь уже запущена.

Превенция (предупреждение), профилактика и ранняя диагностика – три кита, на которых держится здоровье человека. Многие из нас еще помнят, как в советское время, когда существовала государственная программа по предупреждению болезней, люди обязаны были ежегодно проходить рентгеновское исследование легких. Это был самый надежный способ выявления онкологии и туберкулеза на ранних стадиях. Отказ от профилактических мер привел к таким печальным результататам.

– Зачастую люди не хотят проходить рентгеновское иссследование, опасаясь получить высокую дозу ооблучения.

– На самом деле рентгеновская доза так мала и экспозиция так коротка, что никакой опасности для здоровья эта процедура не представляет. Надо заметить, что и сама природа нас облучает. Для нормального функционирования всех наших органов мы получаем радиацию из коры земли, из космоса. Значительное облучение каждый из нас получает во время длительных перелетов. Например, при перелете из Европы в Америку мы получаем дозу облучения, которая приравнивается к дозе облучения, получаемой пациентом во время 15 рентгеновских снимков грудной клетки. Поэтому бояться рентгенологических исследований не имеет смысла, пользы от них гораздо больше.

– В каких еще случаях может помочь «Мультимаг» и есть ли какие-то противопоказания по его применению?

– «Мультимагом» можно успешно лечить хроническую обструктивную болезнь легких. Аппарат помогает уменьшить или вообще снять на некоторое время (обычно – на полгода) приступы астмы. Помогает при лечении острых и хронических бронхитов, очищает легкие, избавляет от мокроты. Упрощает процесс лечения воспаления легких – выздоровление проходит в два раза быстрее.

Аппарат незаменим для женщин в качестве профилактики остеопороза, цистита, нарушений менструального цикла, для мужчин – эффективен в качестве профилактики заболеваний простаты и лечения аденомы простаты. «Мультимаг» помогает при хроническом панкреатите, плохом пищеварении, при нехватке ферментов поджелудочной железы – после 10 процедур практически в пять-шесть раз улучшается работа поджелудочной железы.

Осенне-зимний период отличается не только сезонными заболеваниями простудного характера, но и сезонными депрессиями и, как следствие, нарушением сна. «Мультимаг» снабжен специальными программами для лечения депрессий, бессонницы. Надо сказать, что программы неплохо действуют, улучшение начинается уже после пяти сеансов. Такой же положительный эффект программы оказывают и на головные боли, характерные для этого периода времени, включая мигрени. Ведь причиной головных болей может быть не только мигрень, но и повышенное или пониженное давление, нарушение пищеварения.

Наш комплекс помогает улучшить настроение, снимает усталость, помогает при метеочувствительности, прибавляет энергии, поднимает тонус всего организма. Есть даже специальная программа «восстановление сил», после которой пациент чувствует себя гораздо лучше. Лечение, проводимое на комплексе «Мультимаг», эффективно и безболезненно, без побочных эффектов.

Для процедур на аппарате каких-либо ограничений практически нет – «Мультимаг» подходит даже тем людям, у которых установлен сердечный стимулятор (только уже нового поколения), у кого есть зубные и позвоночные импланты. Аппарат подходит и для лечения детей – продолжительность сеанса устанавливается по весу ребенка. Но магнитная терапия противопоказана для людей с онкологическими заболеваниями.

Прежде чем приступить к лечению магнитными волнами, надо установить точный диагноз. Врач должен знать, что лечить, какую конкретно программу необходимо задать. Преимущество нашей клиники состоит еще и в том, что установить диагноз мы можем сразу на месте с помощью необходимых исследований. Однако пациент может прийти в клинику и с уже готовым исследованием. Кроме того, с направлением от врача-специалиста второго уровня или терапевта (если он консультант) исследование с помощью магнитного резонанса или компьютерного томографа в клинике проводится бесплатно.

К нашим врачам-специалистам можно обратиться по поводу лечения многих заболеваний. Это разные хронические болезни суставов, позвоночника, дыхательных путей, пищеварительного тракта. В клинике работает команда врачей-профессионалов, предоставляющих полный спектр услуг – от установления диагноза с помощью компьютерной томографии, магнитного резонанса, рентгеновского и ультразвукового исследований до консультаций врачей-специалистов: неврологов, пульмонологов, гастроэнтерологов, радиологов и ортопедов-травматологов.

Наталья ТРОЯНОВА

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Клиника «Томография» находится по адресу: Вильнюс, ул. Калварию, 323 (в помещении Дома социальной опеки пожилых людей).

Телефоны: (8 – 5) 271 1781, (8 – 5) 237 4579, моб. 8 69914697.

Время работы: понедельник – пятница с 8 до 16 часов.

Нужна предварительная запись по телефону как к врачу-специалисту, так и на исследование и сеансы магнитной терапии. Студентам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями на исследования действует постоянная 10-процентная скидка. Первичный осмотр пенсионеров – бесплатный.

Консультация врача для назначения лечения магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг» – бесплатная.