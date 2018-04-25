Клиника «Томография»: сезонная профилактика

«Ежегодно вирус гриппа мутирует, поэтому невозможно, один раз переболев, получить пожизненный иммунитет», – говорит руководитель столичной клиники «Томография» доктор медицинских наук, врач-радиолог Константинас Ромуальдас Добровольскис.

Скептикам доктор советует искать другие способы защиты от сезонных заболеваний. Среди которых на первом месте по эффективности находится магнитно-волновая терапия с помощью аппарата «Мультимаг». Аппарат имеет лицензию Европейского союза для работы в медицинских учреждениях. Он подходит в качестве профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунитета. Ведь именно снижение иммунитета делает нас беззащитными перед чужими и даже собственными микробами, способствуя развитию заболевания.

– Нельзя забывать и про тех людей, которые входят в группу риска, – это в первую очередь пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями и сердечники, – говорит К.-Р. Добровольскис. Кроме того, в этот период характерны обострения болезней верхних дыхательных путей – бронхита, хронической обструктивной болезни легких, учащаются приступы бронхиальной астмы. Положительный эффект магнитные волны оказывают и на головные боли, включая мигрени. Ведь причиной головных болей может быть не только мигрень, но и повышенное или пониженное давление, нарушение пищеварения, психические расстройства. Именно поэтому людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо задуматься о профилактических мероприятиях.

Вот уже 13 лет мы успешно используем метод магнитно-волновой терапии в нашей клинике. По своим качествам «Мультимаг» действительно уникальный аппарат. Он оснащен 400 одновременно работающими магнитами, которые воздействуют магнитными волнами на все тело человека. В аппарате используется около 500 вариантов различных лечебных программ. Для каждой патологии врачи-специалисты подбирают специальные программы. Продолжительность одной процедуры составляет 20 минут. Причем в арсенале нашей клиники уже не один, а два таких аппарата, поскольку число желающих пройти оздоровительные процедуры постоянно увеличивается.

В «Мультимаге» есть специальная программа для укрепления иммунитета. Именно она помогает в качестве профилактики справиться с простудными заболеваниями, в том числе и с гриппом. Недаром весь медицинский персонал клиники не подвержен простудным заболеванием, потому что даже фон, который излучает аппарат, оказывает лечебное воздействие. Обычно уже после трех сеансов проходит насморк. Если человек прошел 5 сеансов магнитотерапии, то во время эпидемии гриппом он уже не заболеет, а если и заболеет, то совсем в легкой форме. Больной может пройти курс магнитотерапии, уже болея гриппом, чтобы в дальнейшем не произошло осложнений. Для таких больных мы назначаем отдельное время, чтобы они не смогли заразить здоровых пациентов, а после сеанса дезинфицируем кабинет.

Наряду с простудными заболеваниями для осенне-зимнего периода характерны и сезонные депрессии, и, как следствие, нарушение сна. «Мультимаг» снабжен специальными программами для лечения депрессий, бессонницы. Надо сказать, что программы неплохо действуют, улучшение начинается уже после пяти сеансов.

Магнитный комплекс поднимает настроение, снимает усталость, помогает при метеочувствительности, прибавляет энергии, придает тонус всему организму. Есть даже специальная программа «восстановление сил», после которой пациент чувствует себя гораздо лучше. Особенно эта программа подходит пожилым людям. Ведь у аппарата нет возрастных ограничений. Чем старше человек, тем больше видны улучшения. Бывает, приходит пациент, еле передвигается. Уже после пяти процедур человек чувствует прилив энергии, к нему возвращаются силы. Лечение, проводимое на комплексе «Мультимаг», эффективно и безболезненно. Но обязательно нужен точно установленный диагноз, чтобы начать процедуры.

— Не могу не спросить про коронавирус. Можно ли, укрепляя иммунитет при помощи «Мультимага», защитить себя от коронавируса?

— Пока этого никто не знает. Но хочу сразу оговориться, что вирус не так страшен, как его преподносят. Например, в эпидемию гриппа в 1957 году (тогда бушевал азиатский грипп) и в 1968 году (гонконгский грипп) болезнь унесла жизни около 10 проц. населения, а в случае с нынешним коронавирусом эти цифры в разы ниже. Нельзя впадать в состояние панического страха, просто надо серьезно и ответственно подходить к этой болезни, в первую очередь соблюдать основные правила гигиены. Но доходить до крайних мер вплоть до закрытия больниц и поликлиник, когда люди не могут получить элементарную медицинскую помощь по другим заболеваниям, — это просто немыслимо!

— Зато прибавилось работы в частных клиниках, у вас, наверное, тоже?

— Это правда. На сегодняшний день мы стали проводить меньше исследований, хотя по-прежнему пациент может записаться на консультацию к врачу-специалисту, зато очень много желающих пройти процедуры магнитно-волновой терапии.

Кроме того, немаловажный факт, что консультации для пенсионеров у нас бесплатные. Люди это ценят, поэтому часто обращаются в нашу клинику.

Сейчас много людей приходят в клинику с болью в суставах. Магнитно­-волновая процедура помогает снять обострение. Особенно хороший результат получаем, если человек впервые столкнулся с такой болью. После определенного курса лечения исчезают все симптомы воспаления. Успешно лечится магнитными волнами воспаление нервных корешков, выходящих из позвоночника, то, что в народе называют радикулитом. Он может быть вызван изменениями в самом позвоночнике или появиться в результате элементарной простуды. В незапущенном состоянии хватает пяти сеансов, чтобы боль прошла.

В нашу клинику часто обращаются с проблемами плечевых и коленных суставов. Приходят пациенты, которым уже давно следовало оперировать коленные суставы, но, периодически проходя магнитотерапевтическое лечение, они по сей день чувствуют себя вполне нормально.

Магнитотерапия подходит для женщин и в качестве профилактики цистита, нарушений менструального цикла, для мужчин эффективен в качестве профилактики простаты и лечения аденомы простаты – снимается воспаление, расширяется мочеиспускательный канал и, как следствие, прекращаются ночные походы в туалет. «Мультимаг» помогает при воспалительных заболеваниях кожи, при подагре, остеохондрозах, остеопорозе. Магнитная терапия помогает людям с варикозным расширением вен. Даже кости при переломах срастаются в два раза быстрее.

Кроме того, раны после вырывания зубов затягиваются в несколько раз быстрее, магнитотерапия снимает зубную боль, опухоль. Помогает восстанавливаться после операций, в том числе и пластических – швы заживают в два раза быстрее, отеки проходят за несколько сеансов.

Магнитотерапия используется при ишемическом инсульте, инфаркте, поскольку магнитные волны благоприятно действуют как на сосуды, так и на кровоток, ускоряя его в четыре раза. Поэтому улучшается питание всех клеток организма (это особенно важно для нейронов головного мозга). Даже старые клетки омолаживаются, получая больше кислорода и других питательных веществ. Отсюда достигается такой лечебный эффект. А если бы каждый больной, перенесший инфаркт, сразу же после выписки из больницы обращался в нашу клинику, то с помощью магнитотерапии можно было бы избежать повторного его возникновения. Магнитотерапия – это своего рода реабилитация после инфарктов и инсультов.

— Есть ли какие-то ограничения при использовании магнитной терапии?

— Для процедур на аппарате каких-либо ограничений практически нет – «Мультимаг» подходит даже тем людям, у которых установлен сердечный стимулятор (только уже нового поколения), у кого есть зубные и позвоночные импланты. Аппарат подходит и для лечения детей – продолжительность сеанса устанавливается по весу ребенка. Но магнитная терапия противопоказана людям с онкологическими заболеваниями.

Прежде чем приступить к лечению магнитными волнами, надо установить точный диагноз. Врач должен знать, что лечить, какую конкретно программу необходимо задать. Преимущество нашей клиники состоит еще и в том, что установить диагноз мы можем оперативно на месте с помощью необходимых исследований. Однако пациент может прийти в клинику и с уже готовым исследованием.

Кроме того, с направлением от врача-специалиста второго уровня или терапевта (если он консультант) исследование с помощью магнитного резонанса или компьютерного томографа в клинике проводится бесплатно.

К нашим врачам-специалистам можно обратиться по поводу лечения многих заболеваний. Это разные хронические болезни суставов, позвоночника, дыхательных путей, пищеварительного тракта. В клинике работает команда врачей-профессионалов, предоставляющих полный спектр услуг – от установления диагноза с помощью компьютерной томографии, магнитного резонанса, рентгеновского и ультразвукового исследования до консультаций врачей-специалистов: неврологов, пульмонологов, гастроэнтерологов, радиологов и ортопедов-травматологов.

К сожалению, если правительство введет опять карантин подобный тому, который был весной, нам тоже придется закрыться, и никаких медицинских услуг оказать не сможем – ни лечить, ни устанавливать диагноз. Поэтому, чтобы укрепить организм и тем самым создать профилактический барьер болезням, не стоит откладывать визит к врачу. «Мультимаг» – это действительно новое слово в профилактике и лечении болезней, так как помогает справиться с болезнями без лекарств.

Мнение пациента

Говорит известный врач-радиолог, габилитированный доктор биомедицинских наук, профессор Алдона Бартусявичене, которая в октябре отметила свое 96-летие. Последние пять лет является постоянным пациентом клиники «Томография».

«Пользуюсь аппаратом «Мультимаг» на протяжении последних пяти лет в качестве профилактики восстановления сил, жизненного тонуса. Это действительно новое слово в современной медицине. Он буквально продлевает мне жизнь. Как только начинаю чувствовать дискомфорт, становится трудно передвигаться, нарушается равновесие, кружится голова, сразу иду на процедуры. Аппарат не вызывает никаких побочных эффектов, абсолютно безвреден, после каждого сеанса ощущаю приятное тепло по всему телу. Уже после пяти лечебных процедур чувствую прилив сил, возвращается подвижность суставов, могу свободно ходить, не опираясь на палочку. После 10 процедур могу даже танцевать (смеется)».

Наталья ТРОЯНОВА

Клиника «Томография» находится по адресу: Вильнюс, ул. Калварию, 323 (в помещении Дома социальной опеки пожилых людей).

Телефоны: (8 – 5) 271 1781, (8 – 5) 237 4579, моб. 8 69914697.

Время работы: понедельник – пятница с 8 до 16 часов.

Нужна предварительная запись по телефону как к врачу-специалисту, так и на исследование и сеансы магнитной терапии. Для студентов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, если нет направления на исследование, действует постоянная 10-процентная скидка на исследование. Первичный осмотр пенсионеров – бесплатный.

Консультация врача для назначения лечения магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг» – бесплатная.