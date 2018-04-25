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Политика

Ключевые события в политике и обществе в 2020 году

  • Фото BFL/Kęstutis Vanagas

В 2020 году в Литве сменятся Сейм и премьер-министр, страну посетит президент Франции, а бывший лидер либералов Элигиюс Масюлис услышит приговор по делу о взяточничестве. Это лишь некоторые из прогнозов, сделанных информационным агентством BNS в начале года.

Головоломка Сейма. На парламентских выборах улучшат свои позиции консерваторы, социал-демократы и «трудовики», а фракция «крестьян» должна уменьшиться.

Консерваторы надеются, что Ингрида Шимоните привлечет дополнительные голоса, в команду будет приглашен Рокас Масюлис, а в ходе избирательной кампании они будут в основном говорить об укреплении государства. Оппоненты будут критиковать частную школу жены председателя партии Габриэлюса Ландсбергиса и припомнят о кризисе, имевшем место десятилетие назад. Даже при наличии большинства мандатов консерваторам будет сложно создать коалицию — одних либералов для получения большинства им будет недостаточно.

Социал-демократы заберут часть голосов у «крестьян», а их обещание уменьшить неравенство может убедить многих людей в регионах и небольших городах, но социал-демократам нужен прорыв в больших городах, особенно в Вильнюсе – здесь мы будем наблюдать за попытками привлечь к себе популярных личностей со стороны. Оппоненты Гинтаутаса Палуцкаса, которому симпатизирует президент Гитанас Науседа, припомнят ему о судимости, а в числе потенциальных лидеров социал-демократов будут названы Раса Будбергите и Витянис Андрюкайтис.

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Партия труда во главе с Виктором Успаских будет пытаться оседлать волну роста рейтингов и воспользуется ослаблением «крестьян» и расколом в партии «Порядок и справедливость».

Правящие «крестьяне» попытаются остановить снижение рейтингов, напоминая о своих заслугах по увеличению доходов, в то время как их щедрый проект бюджета на следующий год может оказаться в центре финишной прямой избирательной кампании.

Если Сейм отклонит президентское вето на снижение электорального барьера, новый парламент может быть более пестрым, чем когда-либо прежде.

Еще большую напряженность и лавину взаимных обвинений накануне выборов может спровоцировать запуск Островецкой АЭС в Беларуси.

Высшая дипломатия. Тридцатую годовщину восстановления Независимости вместе с литовцами 11 марта в Вильнюсе отметят и девять министров иностранных дел стран восточной окраины НАТО, так называемой Бухарестской девятки.

В июле литовцы проведут конференцию по реформам в Украине, в которой примет участие президент этой страны Владимир Зеленский.

Летом в Литву также могут прибыть президенты Израиля и Франции – Реувен Ривлин приглашен на 300-летие со дня рождения еврейского мудреца Виленского Гаона, а президент Франции Эммануэль Макрон может посетить дислоцированную в Литве в августе роту Вооруженных сил Франции.

Соглашение с США о безопасности сетей 5G может открыть двери Белого дома президенту или премьер-министру Литвы, оно фактически ограничивает возможности деятельности китайского концерна Huawei, а осенью возможно подписание многомиллионного контракта с США на покупку вертолетов Black Hawk.

Президент назначит новых послов в США, России, Украине, НАТО и Европейском союзе. Переговоры Литвы по бюджету ЕС на 2021-2027 годы и участие в ожесточенных дебатах о реформах ЕС и отношениях с Великобританией после ее выхода из ЕС продемонстрируют дипломатические способности Г.Науседы.

Новые руководители. Ожидается, что Сейм утвердит первую в истории Литвы женщину на посту председателя Верховного суда, хотя при обсуждении представленной президентом кандидатуры на должность председателя Отдела по гражданским делам Сигиты Руденайте могут быть сделаны критические замечания, дескать, на фоне коррупционного скандала в судах следовало бы подобрать кандидата со стороны.

Президент должен будет решить, кого предложить в качестве председателя Конституционного суда после шести лет руководства Дайнюсом Жалимасом, а также предложить ли еще на один срок пост директора Департамента государственной безопасности Дарюсу Яунишкису и государственного контролера Арунасу Дулькису. Во всех трех случаях требуется одобрение парламента. До сих пор ни один глава разведки и госконтролер не работал два срока подряд.

Резонансные дела. Ожидается, что в первой половине года прокуратура передаст в суд дело о взяточничестве судей, а во втором полугодии Вильнюсский окружной суд может вынести решение по делу о политической коррупции в MG Baltic.

Конституционный суд должен вынести решение о законности финансирования ЛРТ, когда бюджет вещателя автоматически рассчитывается на основе собранных от подоходного налога и акцизных сборов доходов. В этом деле также рассматриваются другие специальные законы, предусматривающие предварительное финансирование отдельных фондов или программ по содержанию дорог, охране окружающей среды, спорту.

Европейский суд по правам человека приступит к рассмотрению дела бывшего «омоновца» Константина Михайлова, который был приговорен к пожизненному заключению по делу Мядининкай.

Информация «ЛК», BNS 

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