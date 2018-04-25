КНБО проведет внеочередное заседание по незаконному сбору информации

Dainius Gaižauskas/ Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

После того, как член сейма Литвы Витаутас Бакас заявил о возможном незаконном сборе информации в одном из ведомств, обеспечивающих национальную безопасность, и влиянии на политические процессы, проводится внеочередное заседание парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

Председатель этого комитета, «аграрий» Дайнюс Гайжаускас сообщил, что созывает внеочередное закрытое заседание КНБО во вторник, 25 февраля.

По его словам, планируется заслушать глав Генпрокуратуры и Службы специальных расследований по поводу информации, предоставленной членом комитета В. Бакасом.

Бывший глава КНБО В. Бакас в среду обратился в правление сейма с просьбой инициировать парламентское расследование «возможного незаконного вмешательства в избирательные процессы, незаконного сбора информации и ее использования».