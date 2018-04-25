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КНБО проведет внеочередное заседание по незаконному сбору информации

Dainius Gaižauskas/ Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

После того, как член сейма Литвы Витаутас Бакас заявил о возможном незаконном сборе информации в одном из ведомств, обеспечивающих национальную безопасность, и влиянии на политические процессы, проводится внеочередное заседание парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

Председатель этого комитета, «аграрий» Дайнюс Гайжаускас сообщил, что созывает внеочередное закрытое заседание КНБО во вторник, 25 февраля. 

По его словам, планируется заслушать глав Генпрокуратуры и Службы специальных расследований по поводу информации, предоставленной членом комитета В. Бакасом. 

Бывший глава КНБО В. Бакас в среду обратился в правление сейма с просьбой инициировать парламентское расследование «возможного незаконного вмешательства в избирательные процессы, незаконного сбора информации и ее использования». 

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В. Бакас утверждает, что еще в начале 2019 года, когда он занимал должность главы комитета, было сообщение о том, что «в одном из исполнительных ведомств, обеспечивающих национальную безопасность, в отсутствие предусмотренных законом оснований собирается информация о лицах, с привлечением возможностей, предоставленных ведомству, и оказывается, возможно, незаконное влияние на внутренние политические процессы страны». 

Политик утверждает, что получив эту информацию, он обратился в Генпрокуратуру и в Службу спецрасследований по поводу возможно совершенной преступной деятельности, и лишь 29 января этого года получил ответ этих органов о том, что досудебное расследование не начато. 

Парламентарий считает, что информация, которой он располагает, «стоит внимания правления сейма, поскольку это высший орган сейма, который может должным образом оценить эту информацию и принять решение, которое бы защитило интересы общества и честно работающих людей». Он считает, что имеющаяся у него информация должна быть расследована в парламенте.  

В. Бакас пока не раскрывает деталей ни о том, в каком ведомстве могли иметь место нарушения, ни о том, какие данные собирались. Такая секретность обоснована законом о защите заявителей. 

Правление сейма на следующей неделе намерено решить вопрос начала парламентского расследования. 

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