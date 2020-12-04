КНБО сейма организует пересмотр Стратегии национальной безопасности

Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) организует пересмотр Стратегии национальной безопасности (СНБ).
В пятницу проводится первая посвященная этому видеоконференция. Будут заслушаны мнения экспертов из академических учреждений относительно новых вызовов для национальной безопасности страны и направлений обновления стратегии, говорится в сообщении пресс-службы сейма.
По словам председателя КНБО, консерватора Лауринаса Касчюнаса, пересмотр СНБ необходим, чтобы отразить в ней новейшие глобальные вызовы.
«(…) например, влияние COVID-19 на нашу систему нацбезопасности. Прежде всего, разумеется, на систему управления кризисами, наша зависимость от глобальных звеньев поставок, на государственный резерв, в конце концов на оценку фактора Китая, который был недооценен в действующей сейчас стратегии», — сказал BNS Л. Касчюнас.
По его словам, также следует принять во внимание изменение динамики отношений России и Беларуси после президентских выборов в Беларуси, а также заново дать оценку отношениям с Англией после «Брексита».
«Всего этого в действующей сейчас стратегии нет», — сказал глава КНБО.
«Я бы еще добавил, что даже устаревшая установка о финансировании обороны не соответствует соглашению парламентских партий о том, что к 2030 нужно довести финансирование обороны до 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП)», — сказал он.
В пятницу в видеоконференции примут участие аналитики Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, Вильнюсского института политического анализа, Литовской военной академии и других академических учреждений.
Л. Касчюнас надеется, что 10 марта проект стратегии вернется в сейм и будет принят на весенней сессии.
Нынешняя СНБ была принята в январе 2017 года. В ней указано 14 факторов угроз, опасности и риска. Первым номером в СНБ значится конвенционная военная угроза, исходящая от подготовки России и ее воли к применению военной силы для достижения своих целей, концентрация военных мощностей России по соседству с Литвой.