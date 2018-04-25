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КНДР не обсуждает с США отказ от ядерного оружия

Фото pixabay.com

Посол Северной Кореи в Организации Объединенных Наций Ким Сонг заявил, что денуклеаризация полуострова больше не является предметом переговоров с США, передает Reuters.

По его словам, диалог, к которому стремится Вашингтон, был «уловкой, позволяющей сэкономить время» для своих внутренних политических целей и касается выборов президента США в 2020 году.

«Нам не нужны длительные переговоры с США, а денуклеаризация больше не обсуждается за столом переговоров», – сказал Ким Сонг.

Ранее Министерство иностранных дел КНДР вновь призвало США изменить свою «враждебную политику» и решить «какой рождественский подарок» они получат.

Напомним, 30 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

korrespondent.net

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