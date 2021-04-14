КНДР обвинила Южную Корею в подготовке к вторжению

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Южная Корея готовит вторжение в КНДР, закупая новые ударные вертолеты и строя эсминцы. Это утверждает северокорейский пропагандистский сайт Meari в среду, 14 апреля.

Как объявила Южная Корея в марте, в целях укрепления своей обороноспособности к 2028 году она импортирует 36 боевых вертолетов и построит эсминцы следующего поколения, оснащенные системой Aegis.

«Южнокорейские военные сейчас безрассудно сосредоточены на укреплении своих вооруженных сил. Они стремятся ускорить подготовку к долгожданному вторжению на Север», — сказано в сообщении.

В материале также утверждает, что Южная Корея занимает «лицемерную позицию», так как говорит о мире, а ведет подготовку к войне, стараясь «по возможности навредить своим соотечественникам на Севере».

Meari осудил план Южной Кореи по приобретению оружия как «бесчеловечный акт», который обойдется ему в астрономическую сумму денег в то время, когда больше внимания следует уделять «отвратительной» реальности, вызванной пандемией коронавируса.

Напомним, что разведка США считает возможным возобновление ядерных испытаний в КНДР. Ким Чен Ын рассматривает возобновление испытаний, чтобы принудить США к переговорам на условиях, выгодных Северной Корее, выяснила разведка.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР завершила создание 3000-тонной подлодки. Эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований сообщили, что власти КНДР могут вести подготовку к испытанию пуска баллистической ракеты с подводной лодки.