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КНДР рассчитывает возобновить переговоры с США в конце сентября

Фото azertag.az

Руководство КНДР рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовавшее официальное заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

«Мы готовы встретиться с Соединенными Штатами в согласованное в конце сентября время и в согласованном месте для обсуждения вопросов, которые мы обсуждали до сих пор», — отмечается в сообщении Цой Сон Хи. При этом она подчеркнула, что США необходимо изменить свой подход на предстоящих переговорах и предложить корейской стороне «альтернативы, основанные на приемлемых расчетах».

«Мы считаем, что у Соединенных Штатов было достаточно времени, чтобы найти метод расчета, который совпадал бы с нашим», — говорится в документе. «Если американская сторона снова предоставит старые расчеты без внесения в них новых поправок, торг между сторонами может закончиться», — подчеркивается в сообщении МИД КНДР.

30 июня между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи рассказал, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры на рабочем уровне, однако в течение прошедших двух месяцев возобновление контактов не произошло.

belta.by

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