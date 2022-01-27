КНДР запустила неопознанный снаряд — СМИ

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Северная Корея в ночь на четверг, 27 января, произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом информировало агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В свою очередь издание Kyodo со ссылкой на источники в правительственных кругах Японии сообщило, что снаряд, выпущенный КНДР, предположительно, являлся ракетой. Он упал вне исключительной экономической зоны страны.

Отмечается, что в настоящее время профильные министерства и ведомства Японии занимаются сбором и анализом информации, связанной с этим запуском. Подчеркивается, что данных о каком-либо ущербе из-за него на данный момент нет.

Напомним, это уже шестой запуск, осуществленный Пхеньяном с начала года, и второй за два дня. Ранее КНДР выпустила две крылатые ракеты в море у своего восточного побережья.

До этого в Северной Корее подтвердили испытательный пуск двух тактических управляемых ракет, поразивших островную цель также в Японском море.

Январские испытания ракет Пхеньяном привели к продвижению Соединенными Штатами новых санкций ООН в отношении КНДР.