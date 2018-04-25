КНДР заявила о проведении испытания многозарядной пусковой установки

Фото pixabay.com

КНДР заявила о проведении испытания «крупногабаритной» многозарядной пусковой установки, сообщает ТАСС.

Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на СМИ народной республики.

Подробности пока не приводятся.

Ранее агентство, цитируя заявление Комитета начальников штабов Южной Кореи, проинформировало о том, что КНДР осуществила в воскресенье запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Дальность их полета составила 230 км.