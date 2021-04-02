Знакомьтесь – это наша новая кошечка Кнопка. У малышки очень печальная судьба. Кошечка жила со своей престарелой хозяйкой, но случилось так, что она уже не могла за собой ухаживать, поэтому не могла заботиться и о питомице. Кнопочка осталась без присмотра. К счастью, у нас появилась возможность взять ее к себе в приют, поэтому сейчас она по крайней мере в безопасности. Кошечке четыре года, она стерилизована. Это ласковое, спокойное существо, которому очень грустно и одиноко в приюте. Ищем для нее новых хозяев, которые смогут о ней позаботиться. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».