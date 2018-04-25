Когда русский язык объединяет

Но оказалось, что во Франции есть сеть так называемых интернациональных школ с различными языковыми секциями, в том числе и русской, куда я и решила поступать. Правда, все равно пришлось сдавать французский, и вполне ожидаемо, что в сравнении со многими другими ребятами из смешанных (один из родителей – русскоговорящий) французских семей мои результаты оставляли желать лучшего. Зато на их фоне я получила высший балл по письменному и устному русскому, который в русской секции и оказался «основным» предметом.

И вот я зачислена во французский лицей. Конечно, меня определили в класс с усиленным изучением французского языка. Для лучшего интегрирования представителей национальных меньшинств в свою систему образования правительство Франции предоставляет возможность бесплатно обучать их французскому языку. Так, в моей секции, кроме самого русского языка, на котором еще преподают литературу, историю и географию, все остальные предметы – на французском.

Вот и получилось, что благодаря русскому языку я смогла попасть в один из лучших лицеев Страсбурга. Надо отметить, что русских секций очень мало во Франции, а количество проживающих там русскоговорящих, желающих попасть в такие лицеи, значительно превышает их возможности. Поэтому лицеи, как и любые учебные заведения, борющиеся за высокий рейтинг, стараются набирать студентов на языковые секции исходя из лучших баллов по профильному языку.

Забавно, что французский БАК (эквивалент ЕГЭ) я могу сдавать на русском языке, то есть сам русский, литературу и историю. Собственно, высоких баллов по ним будет достаточно, чтобы получить международный диплом о среднем образовании. Но, конечно, хотелось бы изучать и иметь возможность сдавать больше предметов на русском языке. Ведь у нас в лицее целая секция, так почему бы не расширить преподавание на русском? Было бы здорово, по крайней мере, для тех представителей нацменьшинств, кто постоянно проживает во Франции, является ее гражданами, иметь международный диплом, подтверждающий, что ты не только владеешь, например, русским языком (конечно, есть аналогичные секции и на других иностранных языках, но сейчас не о них), но и изучал на этом языке, скажем, физику, химию, биологию или экономику.

На самом деле больше всего меня радует то, что эта секция в принципе существует. Признаюсь честно, было страшно ехать в чужую, пока еще не знакомую мне страну, где я никого не знаю. Даже друзей трудно найти без знания языка страны пребывания. К счастью, я быстро наверстала пробелы в знании французского, так что проблема сама по себе отпала. Но благодаря именно русской секции я легко влилась в школьный коллектив, завела новых друзей. В нашем классе учатся ребята самых разных национальностей: русские, белорусы, армяне, украинцы, чеченцы, литовцы, эстонцы, азербайджанцы (если кого-то забыла, извините) – так уж вышло, что всех нас объединил русский язык. И благодаря нашей секции любой подросток может найти себе друзей, обсудить на одном языке самые разные, но близкие всем нам темы, не понятные, кстати, представителям западноевропейской культуры, и комфортно себя чувствовать в чужой стране.

Конечно, не могу сказать, что обучение проходило легко: были и конфликты, и недопонимание с одноклассниками, поскольку мы являемся представителями разных народов, и понятно, что у нас разные взгляды на многие вещи, но без русского языка, как ни странно, мы бы не смогли даже спорить друг с другом.

Так что не надо бояться неизвестности, если есть цель – идти к ней, и тогда все получится. Ну а уж с русским нигде не пропадете. Это я точно знаю.

Амели ПАНКОВА