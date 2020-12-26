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Кого пандемия сделала миллиардерами?

Фото pixabay.com

С начала пандемии COVID-19 в мире появились 50 новых миллиардеров, так или иначе связанных с отраслью здравоохранения. Об этом сообщает Forbes.

Пандемия привела к тому, что состояние глав многих фармацевтических компаний и инвесторов, ориентирующихся на вложения в области здравоохранения, значительно выросло, отмечает американское издание. В первую очередь речь идет о предприятиях, занимающихся «разработкой вакцин, препаратов и медицинского оборудования». Одними из самых заметных «новичков-миллиардеров» стали ученые, создавшие две известные вакцины от коронавируса — Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

«В общей сложности Forbes в 2020 году удалось обнаружить 50 новых миллиардеров в области здравоохранения. Наиболее видными новичками этого года стали ученые, которые стоят за двумя наиболее успешными вакцинами от коронавируса — одна из них разработана американской компанией Pfizer и германской биотехнологической компанией BioNTech, а другая — базирующейся в штате Массачусетс компанией Moderna», — отмечается на сайте Forbes.

Так, согласно данным Forbes, состояние генерального директора и сооснователя BioNTech гражданина Германии Угура Шахина оценивается в 4,2 млрд долларов. Ненамного от него отстал француз Стефан Бансель, возглавивший в 2011 компанию Moderna, — 4,1 млрд долларов.

В список новоиспеченных миллиардеров включены также ряд глав компаний и инвесторов из Китая, Италии, Индии, Канады, Швейцарии, Гонконга, Дании.

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