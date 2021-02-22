Колебания определенных показателей являются продолжением второй волны

Как утверждают статистики, число новых случаев за сутки уже больше не снижается, процент положительных диагностических исследований растет.

Специалисты НЦОЗ, в свою очередь говорят, что фиксировавшееся в последнее время снижение числа новых случаев ковида могло быть обусловлено «сокращением объемов лабораторных исследований, так что оценивать ситуацию следует осторожно».

За последние 14 дней средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 242,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 194 тыс. 333 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 3178 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6180 смертей.