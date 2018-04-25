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Количество больных коронавирусной инфекцией в Израиле возросло до 277 человек

Фото pixabay.com

В понедельник, 16 марта, около 20:00, министерство здравоохранения Израиля сообщило, что общее число заболевших коронавирусом возросло до 277 человек, из которых четверо человек находятся в тяжелом состоянии.

Минздрав также сообщил о том, что в течение дня было взято 1200 анализов на коронавирус.

По данным минздрава, в настоящее время 50.337 израильтян находятся на домашнем карантине (всего почти 73 тысяч израильтян прошли через карантин).

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлено о введении об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в Израиле.

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Особую озабоченность вызывает рост числа медиков, заразившихся коронавирусом или находящихся на карантине. На сегодняшний день этот диагноз подтвержден у 19 сотрудников медицинских учреждений.

Около 2000 находятся в условиях карантина и не могут заниматься профессиональной деятельностью. Кроме того, многие работники системы здравоохранения не имеют возможности работать из-за того, что прерваны занятия в образовательных учреждениях, и им приходится находиться дома с детьми.

В системе здравоохранения прогнозируют значительный рост числа заболевших в течение нескольких недель, поскольку тестирование на коронавирус пока проводится в недостаточном объеме. Не хватает одноразовых масок и перчаток, остро ощущается дефицит специальной защитной одежды.

С 15 марта в Израиле ужесточены карантинные меры: закрыты все учебные заведения и торговые центры (кроме продуктовых магазинов, аптек или заведений, которые продают еду на вынос), банкетные залы, дискотеки, бары, пабы и учреждения общепита, в том числе в отелях (рестораны и кафе могут работать только в режиме доставки), спортзалы, бассейны и бани, аквапарки и зоопарки, кинотеатры, театры и другие культурные учреждения, игровые залы и парки аттракционов, бизнесы, связанные с немедицинскими процедурами ухода за телом, места для проведения ярмарок и шоу, водный общественный транспорт, канатные дороги, объекты национального наследия.

Молитвенные и религиозные церемонии могут проводиться группами до 10 человек в каждой, при условии сохранения его участниками минимального расстояния 2 метров друг от друга, и не более двух групп одновременно.

Запрещены посещения в социальных, патронажных или медицинских учреждениях с постоянным проживанием, за исключением максимум одного посетителя, желательно постоянного.

Сотни тысяч граждан 15 марта не вышли на работу. Компаниям, предприятиям и учреждениям настоятельно рекомендовано подготовиться к продолжению работы «из дома».

В местах, где требуется присутствие сотрудников, можно будет продолжать работать с соблюдением расстояния не менее 2 метров между ними. Категорически запрещена явка на работу заболевших сотрудников. Рекомендовано избегать поездок более двух человек в одной машине. Рекомендовано по возможности избегать поездок в общественном транспорте. Запрещены собрания более 10 человек.

За нарушение карантинных норм установлен штраф: 5000 шекелей.

Кроме того, власти Израиля ужесточили карантин и просят иностранных граждан вернуться домой. 

NEWSru.com.il

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