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Количество фальшивых евро за год сократилось более чем наполовину – БЛ

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В прошлом году в Банке Литвы (БЛ, центробанк) было изучено 1333 единицы фальшивых евро — на 57% меньше, чем за 2019 год (3078).

В 2020 году было изучено 1172 поддельные банкноты и 161 монета, сообщил центробанк. 

«Фальшивых денег в обращении становится меньше не только в Литве, но и во всей еврозоне. Уменьшение может быть обусловлено разными причинми, а одна из них — во время карантина немного сократились расчеты наличными», — сказала для пресс-релиза эксперт БЛ по наличным деньгам Ева Ванскявиче. 

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Больше всего в прошлом году, как и в 2019 году, было выявлено поддельных банкнот достоинством 50 и 20 евро, они составили 46% и 18% всех поддельных банкнот соответственно. Меньше всего было обнаружено фальшивых банкнот достоинством 5 и 200 евро. 

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