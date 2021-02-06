Количество фальшивых евро за год сократилось более чем наполовину – БЛ

В прошлом году в Банке Литвы (БЛ, центробанк) было изучено 1333 единицы фальшивых евро — на 57% меньше, чем за 2019 год (3078).

В 2020 году было изучено 1172 поддельные банкноты и 161 монета, сообщил центробанк.

«Фальшивых денег в обращении становится меньше не только в Литве, но и во всей еврозоне. Уменьшение может быть обусловлено разными причинми, а одна из них — во время карантина немного сократились расчеты наличными», — сказала для пресс-релиза эксперт БЛ по наличным деньгам Ева Ванскявиче.