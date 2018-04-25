Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Польше увеличилось до 119

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Министерство здравоохранения Польши сообщило о 8 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных положительным результатом лабораторных исследований, сообщает Польское радио.

Таким образом, к этому времени в Польше зарегистрировано 119 случаев заболевания. Три инфицированных человека скончались.

Новые подтвержденные случаи касаются 4 человек из Варшавы, 3 человек из Лодзи и одного из Зеленой-Гуры. По сообщениям Минздрава, состояние всех новых пациентов – удовлетворительное.