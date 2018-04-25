Количество поездок по Литве за год сократилось на 23%

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Во втором квартале этого года жители Литвы путешествовали по стране на 22,9% меньше, чем в прошлом году – за три месяца количество поездок с ночевкой составило 603 тысячи.

Путешественник за этот период потратили 47,1 млн евро. Один человек в личной поездке по Литве в среднем потратил 73 евро, а в бизнес-поездке – 113 евро, сообщил Департамент статистики.

Количество однодневных поездок сократилось на 31% до 1,9 млн, из них 91% составляли поездки с личными целями, а – 9% были с деловыми. Средняя продолжительность поездки – 2,2 ночевки.

42% местных туристов ночевали у родственников или друзей, в собственном жилье для отдыха – 23%, в гостиницах, гостевых домах или мотелях – 17%, в арендованном жилье – 13%, в санаториях и учреждениях оздоровления – 2%.