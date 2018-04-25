Количество путешествовавших за границей жителей Литвы сократилось на 94%

Nuotrauka BFL

Во втором квартале этого года количество жителей Литвы, путешествовавших за границей, было на 93,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя продолжительность зарубежной поездки составила 7,5 ночевок, сообщил Департамент статистики.

В апреле-июне туристы из Литвы потратили за рубежом 22,7 млн евро – на 92,5% меньше, чем в прошлом году. В среднем в поездке каждый человек потратил 466 евро.

Количество зарубежных поездок за год сократилось на 92,7% до 48,8 тыс. Поездки, организованные турагентствами, составили 2,4% всех поездок, (на 99,3% меньше, чем в прошлом году), личные поездки – 74,2%, а бизнес-поездки – 25,8%.

Больше всего ездили в Латвию (11,3 тыс. – 23,2% всех поездок), Польшу (6,4 тыс. – 13,1%), Германию (6,1 тыс. – 12,5%), Норвегию (4,3 тыс. – 8,8%), в Эстонию (3,2 тыс. – 6,6%) и Данию (2,7 тыс. – 5,5%).

51,6% путешествовавших ночевали у родни или друзей, либо останавливались в частном секторе, 44,3% – в гостиницах и мотелях.