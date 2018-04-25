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TOP,Новости,Транспорт

Количество рейсов над Литвой сократилось на одну пятую

Фото pixabay.com

Поскольку все чаще авиакомпании в мире отзывают рейсы, глава Литовской государственной авиадиспетчерской компании Oro navigacija признает, что объем работы сократился, однако транзитные рейсы осуществляются.

Миндаугас Густис утверждает, что в воскресенье, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объем работы сократился на 18%, а на этой неделе сокращение будет еще более значительным.

«На этой неделе будут самые значительные изменения, поскольку Air Baltic, LOT, SAS, Wizz Air продолжают отзывать рейсы, очевидно, падение будет более значительным», – сказал BNS М. Густис. 

«Рабочее время сохраняется, поскольку транзитные будут, если можно будет летать в другие страны, мы не закрывали воздушное пространство. Вопрос в том, сколько будет  полетов в Литву и из нее. Но если хотя бы один будет, то все равно мы обязательно должны работать», – добавил он.

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