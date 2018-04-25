Количество шмелей в Европе и Северной Америке за 50 лет снизилось на треть

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В Европе и Северной Америке количество шмелей с 1970 года уменьшилось примерно на треть. Ученые уверены, что причиной этому стало глобальное потепление, сообщает ВВС.

Шмели являются основными опылителями многих фруктовых деревьев, диких растений. Без этих насекомых может значительно снизиться урожай некоторых сельскохозяйственных культур. Тем не менее популяция шмелей продолжает сокращаться.

Ведущий исследователь из Университета Оттавы (Канада) Питер Сорое уверен: ситуация со снижением количества шмелей гораздо серьезнее, чем считалось раньше. «Мы связали это с изменением климата, а точнее с экстремальными температурами и климатическим хаосом, который оно вызывает», — говорит специалист.

Во время исследования ученые обнаружили, что популяция шмелей наиболее массово сокращалась на южных территориях, например, в таких странах, как Испания и Мексика. Там неоднократно наблюдались экстремальные температурные максимумы. Хотя в то же время количество насекомых увеличилось в северных регионах. Это позволяет говорить о том, что пока нет угрозы исчезновения шмелей.