Количество транзитных рейсов в воздушном пространстве Литвы сократилось на 50%

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В связи с произошедшим в воскресенье закрытием воздушного пространства Литвы для российских перевозчиков и российским запретом на полеты авиакомпаний Евросоюза, за первые сутки число транзитных рейсов над Литвой сократилось на 50%, сообщила литовская авиадиспетчерская Oro navigacija.

«По нашим данным, за первые сутки именно число транзитных рейсов через Литву сократилось почти наполовину, этому также способствовали и ответные санкции России в отношении авиаперевозчиков стран Евросоюза», – комментировал BNS глава компании Саулюс Батавичюс.

«Авиаперевозчикам из России остается искать способы организации рейсов с выбором иных путей или рейсов над нейтральными водами. Мы постоянно следим за ситуацией, консультируемся с партнерами, планы и далее будут согласовываться на международном уровне», – добавил он.

В прошлом году российский «Аэрофлот» был компанией, которая чаще других пользовалась литовским воздушным пространством, кроме того, транзитом через Литву чаще всего следовали самолеты других стран, летевшие в Россию.

Поскольку Кремль продолжает военные действия в Украине, ЕС, Канада и Соединенное Королевство в минувшие выходные заявили о закрытии воздушного пространства для российских авиаперевозчиков.

Прибегнув к ответным мерам, Россия закрыла свое воздушное пространство для различных европейских авиакомпаний. В воскресенье «Аэрофлот» сообщил, что останавливает все рейсы в Европу.

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