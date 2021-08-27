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Количество заражений коронавирусом в мире превысило 215 млн

Фото pixabay.com

Количество зафиксированных заражений коронавирусом COVID в мире на утро пятницы, 27 августа, составило 215 495 617. Об этом сообщает Worldometer.

Зарегистрировано 4488844 летальных случаев, выздоровели 192 683 664 человека.

С начала суток зафиксировано 59 821 новый случай, умерло 1416 человек.

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В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 38 млн 384 тыс. 553 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 633 тыс. 564.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 603 тыс. 188, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 436 тыс. 861.

На третьем месте в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 20 млн 676 тыс. 561 заболевший, умерли 577 тыс. 575 человек.

korrespondent.net

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