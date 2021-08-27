Количество заражений коронавирусом в мире превысило 215 млн

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 38 млн 384 тыс. 553 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 633 тыс. 564.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 603 тыс. 188, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 436 тыс. 861.

На третьем месте в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 20 млн 676 тыс. 561 заболевший, умерли 577 тыс. 575 человек.