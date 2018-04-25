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Количество заразившихся коронавирусом в Израиле превысило 1.000 человек

Photo by New York National Guard on Foter.com / CC BY-ND

В воскресенье, 22 марта, в 21:00 министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрирован 1071 заболевший COVID-19.

Один заболевший умер. 18 в тяжелом состоянии, 30 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 37 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц.

314 заболевших находятся в больницах, 344 в условиях домашнего карантина, 97 получают медицинскую помощь в гостиницах, 278 на этапе подготовки к госпитализации или карантину дома/в отеле.

Кроме того, министерство здравоохранения выпустило мобильное приложение для телефонов, с помощью которого пользователь может проверить, подвергался ли он угрозе заражения коронавирусом, находясь рядом с носителем.

Приложение имеет доступ к данным, собранных с помощью технологии ШАБАК о передвижении больных и носителей коронавирусом, за 14 дней, предшествующих получению положительного результата теста. Приложение доступно как для телефонов под управлением Android и iOS.

При установке приложения пользователь должен дать свое согласие на то, чтобы оно собирало данные о его местонахождении.

Если пользователь не подвергался угрозе заражения, при открытии приложения он получит сообщение: «По данным собранным до сих пор (указание точного времени), мы не обнаружили контакта с больным».

NEWSru.com.il

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